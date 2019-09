Agostino Penna: età, carriera, moglie, vita privata e curiosità

Chi è Agostino Penna, iol musicista e compositore, concorrente di Tale e Quale Show? Età, carriera, moglie, vita privata e curiosità.

Chi è Agostino Penna, musicista e compositore che ha scelto di mettersi in gioco come concorrente di Tale e Quale Show 2019? Età, carriera, vita privata, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere.

Nome: Agostino Penna

Età: 54 anni

Data di nascita: 19 gennaio 1966

Segno zodiacale: capricorno

Luogo di nascita: Avellino

Profilo Instagram: https://www.instagram.com/agostinopenna/?hl=it

Agostino Penna: età, carriera, moglie e vita privata

Agostino Penna nasce in Irpinia nel 1966, precisamente ad Avellino e si dedica al mondo della musica sin da giovanissimo. A 15 anni della band “Vanadium”. Dopo il diploma al conservatorio , la carriera di Penna spicca il volo grazie alle collaborazioni con importanti artisti come Umberto Tozzi, Marco Masini, Ferrarini e tanti altri. Studia anche in America e quando torna in Italia diventa uno dei personaggi di punta del famoso locale notturno romano “Gilda”.

Grazie al suo talento viene notato anche dalla televisione e affianca in varie trasmissioni televisive artisti del calibro di Milly Carlucci, Fabrizio Frizzi, Paolo Bonolis e tanti altri. Con la sua voce, inoltre, canta anche per gli ospiti di David Bowie e della moglie Iman durante il ricevimento del matrimonio. Lavora anche come attore partecipando alla sesta stagione di una delle fiction di Raiuno più amate dal pubblico italiano come Don Matteo. Oltre ad essere un cantante, scrive anche tante colonne sonore.

Della sua vita privata, purtroppo, si conosce pochissimo. Agostino Penna, infatti, condivide poco del proprio privato su Instagram dove, invece, è solito condividere con i fans i suoi straordinari successi artistici. dopo una lunga carriera, Agostino Penna ha deciso di mettersi in gioco partecipando come concorrente a Tale e Quale Show 2019.

