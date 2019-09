Damiano Er Faina il concorrente più discusso di questa edizione di Temptation Island Vip stupisce tutti con la sua commozione per l partenza di Sharon

É stato il fidanzato più criticato di questa Temptation Island Vip, Damiano ‘Er Faina’. Ma da questi primi minuti del programma sembra aver conquistato tutto per la sua simpatia e per la sua sensibilità

A colpire sono state soprattutto le sue lacrime quando la fidanzata Sharon è uscita per andare nel villaggio delle fidanzate. Lacrime quello del principe del web che hanno colpito immediatamente Alessia Marcuzzi che le ha chiesto il motivo. Damiano ha spiegato il motivo di questa tristezza. “Non posso vederla piangere”. Proseguendo poi: “In questo momento nel mio cervello è come se corresse una Ferrari” . Per il giovane romano è stata dura separarsi dalla fidanzata anche se il loro amore non dura da tantissimo tempo.

Temptation Island Damiano spiega le sue lacrime

Damiano spiega come lui e la fidanzata Sharon Macrì da quando si sono conosciuti non si sono mai separati. ‘Er Faina‘ confessa: “Siamo sempre insieme perché il mio scopo è renderla felice e farla sorridere per questo devo essere sempre con lei”. Il re del web sembra essere preoccupato non tanto del fatto che la fidanzata posso trovare qualcun altro ma piuttosto che possa stare male senza di lui. Una sensazione che è aumentata quando ha visto le lacrime della bella Sharon non appena si sono separati.

Ma il concorrente prosegue nel gioco nonostante le difficoltà dichiarando che infondo sapeva che il gioco sarebbe stato duro come le distanza. Sicuramente nessuno si sarebbe aspettato il lato così romantico e umano di questo concorrente. Dalle prime battute sembra proprio che gli autore abbiano avuto ragione nel scegliere questa coppia vip che conquisterà il pubblico.

