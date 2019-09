Una vita anticipazioni, un nuovo matrimonio in vista

Un nuovo amore sta nascendo a ‘Una Vita’. Nelle prossime puntate assisteremo alla proposta di matrimonio di Peña a Flora. Una delle coppie più simpatiche e amate di una vita potrebbe coronare finalmente il suo sogno d’amore.

Uno nuovo amore sta sbocciando a Una Vita, la celebre soap spagnola che in questi anni ha conquistato i telespettatori italiani. I due protagonisti sono la bella e ingenua Flora e Peña, il giovane che dopo essere finito in carcere per salvare proprio l’amata è riuscito a riscattarsi agli occhi di tutti gli abitanti del quartiere.

Vediamo in questo periodo nelle nostre trame Peña quasi spacciato per l’omicidio dell’indiano. Ma grazie all’aiuto di Don Felipe e Flora riuscirà a dimostrare la sua innocenza e vedremo il proprietario de La Deliciosa nuovamente libero. Il giovane così potrà finalmente vivere il suo amore con la bella Flora.

Se vuoi restare aggiornata sulle ultime news che riguardano Una Vita CLICCA QUI!

Una vita anticipazioni, il piano di Flora per ingelosire Peña

La loro storia sarà molto intensa ma visti i due personaggi prepariamoci anche a sorridere molto. Ci troviamo davanti infatti a due ragazzi molto impacciati e insicuri.

Quando Peña sarà finalmente libero e potrà vivere la sua vita, Fllora inizierà a sognare ad occhi aperti, aspettando il momento in cui l’uomo le chiederà di diventare la sua fidanzata ufficiale. Ma siccome l’ex cameriere non sembra intenzionato a fare il grande passo, ecco che Flora organizzerà qualcosa che possa smuovere le intenzioni del giovane.

Il suo piano consiste nell’organizzare a La Deliciosa una grande festa dove verrà eletta la migliore coppia di fidanzati di tutta Calle Acacias, e vedrà come giudice Casilda. L’idea della festa non smuoverà ancora Peña. Così Flora proseguirà nel suo piano, farà dei provini per trovare un fidanzato di copertura in modo da suscitare la gelosia giovane. L’idea non piacerà né al fratello Iñigo né all’amico Leonor.

Ma anche la selezione non sembrerà smuoverà la gelosia di Peña, con Flora che sembra oramai sconfortata e non più certa dei sentimenti dell’uomo.

Invece durante la festa arriverà il colpo di scena tanto atteso: il giovane infatti si farà coraggio e deciderà di chiedere alla giovane di smettere di fingere. Inginocchiandosi le darà l’anello chiedendole di diventare la sua fidanzata ufficiale e professandosi totalmente innamorato di lei. Flora sarà ovviamente felicissima della dichiarazione dell’amante e i due giovani innamorati verranno giudicati da Casilda la miglior coppia di Calle Acacias.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI