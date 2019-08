Trip Advisor ha rivelato la classifica 2019 delle 10 spiagge più belle del mondo. Spiagge bianche, mare cristallino e paesaggi paradisiaci dove passare delle vacanze da sogno.

Le spiagge più belle del mondo 2019

Viaggiare ad una delle spiagge più belle del mondo è il sogno di tutti. E chi dice che i sogni non possono diventare realtà?

La lista “Tripadvisor Travellers’ Choice” ci fornisce le informazioni più rilevanti sulle spiagge più belle del mondo scelte per quest’anno. Iniziamo a sognare!

1. Baia do Sancho, Brasile: al primo posto tra le spiagge più belle del mondo

Fernando de Noronha, Brasile – Fonte: Pixabay

Al primo posto della classifica sulle 10 spiagge più belle del mondo, troviamo la spiaggia brasiliana di Baia do Sancho, appartenente all’isola di Fernando de Noronha, al nord del Brasile.

Quest’isola appartiene ad un arcipelago formato da 20 piccole isole ed è considerata un gioiello della biosfera. Fernando de Noronha è infatti patrimonio dell’Unesco e l’accesso ad essa è permesso solo ad un numero limitato di turisti, con l’obiettivo di preservarne il delicato ecosistema.

2. Varadero beach, Cuba

Veradero Beach – Fonte: Pixabay

A differenza dell’isola di Fernando di Noronha, Varadero beach è una delle spiagge più famose di Cuba a cui accorrono migliaia di turisti ogni giorno dell’anno.

L’isola di Varadero è collegata alla costa attraverso una striscia di sabbia sottile, bianca e finissima che si estende per circa 22 chilometri sul versante occidentale della penisola di Hicacos.

Turisti di tutto il mondo scelgono Varadero beach per passare le loro vacanze a Cuba all’insegna del relax. Negli anni, l’enorme ricettività alberghiera, ha fatto si che quest’incredibile isola si trasformasse in una località prettamente turistica e sovraffollata.

3. Eagle Beach, Aruba: tra le spiagge più belle del mondo

Aruba – Fonte: Pixabay

Il terzo posto della classifica di Trip Advisor è occupato dalla spiaggia di Eagle Beach, appartenente all’isola di Aruba, nel mar dei Caraibi.

Suddetta isola è la più grande di Aruba ed è famosa grazie ai due alberi che la abitano, i quali sono stati spesso protagonisti di spot pubblicitari.

La particolarità dell’isola è che durante la settimana di pasqua si riempie di gente, soprattutto locali, che festeggiano l’evento pasquale facendo un picnic sulla spiaggia.

4. La Concha, San Sebastian, Spagna: anche l’Europa tra le spiagge più belle del mondo

La concha beach, San Sebastian, Spagna – Fonte: Pixabay

Nella cittadina di San Sebastian, in Spagna, si trova la spiaggia di “La Concha”, che in spagnolo significa “conchiglia”. Essa è stata scelta tra i 12 tesori di Spagna e rientra tra le spiagge più rinomate d’Europa.

Il nome non fu scelto a caso, la spiaggia ricorda infatti una conchiglia con al centro una perla.

5. Grace Bay Beach, Providenciales

Grace Bay Beach – Fonte: Pixabay

Situata sull’isola di Providenciales, Grace Bay Beach è una delle spiagge più famose bagnate dal Mar dei Caraibi.

Essa è l’isola più popolata dell’arcipelago delle Turks e Caicos. Se si decide di passare le proprie vacanze su quest’isola, è molto probabile che si incontrino delle star di Hollywood, dato che molti famosi adorano volare dalla California fino in centro America per passare un paio di giorni in questa fantastica isola.

6. Clearwater Beach, Gulf Coast, Florida

Clearwater Beach – Fonte: Pixabay

La spiaggia Clearwater Beach è tra le spiagge più belle della Florida e, secondo Trip Advisor, anche del mondo.

Questa bellissima spiaggia è caratterizzata da un ottimo clima durante tutti i mesi dell’anno. La sua sabbia bianca e soffice, il suo mare cristallino e le gite in barca con avvistamento di delfini, rendono Clearwater Beach una delle spiagge più famose degli Stati Uniti d’America.

7. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa: l’Italia ospita una delle spiagge più belle del mondo

La spiaggia dei conigli, Lampedusa – Fonte: Trip Advisor

Famosa per la presenza di splendidi esemplari di tartaruga, la spiaggia dei conigli offre uno scenario da sogno che merita di essere visitata almeno una volta nella vita.

Il fatto che l‘Italia sia stata scelti tra i paesi che possiedono le spiagge più belle del mondo da Trip Advisor, è davvero un grande vanto.

Anche grazie alla sua fauna marina e al turchese delle sue acque, questa bellissima spiaggia del Belpaese ogni anno riceve milioni di visite di turisti provenienti da ogni dove.

8. Seven Mile Beach, isole Cayman

Seven Mile Beach – Fonte: Pixabay

Situata nell’arcipelago caraibico delle isole Cayman, la spiaggia Seven Mile Beach è caratterizzata da una distesa di sabbia bianchissima e un incredibile mare cristallino.

È la destinazione ideale per una vacanza in famiglia o per una luna di miele all’insegna del romanticismo.

9. Playa Norte, Cancun, Messico

Il colore del mare di Cancun – Fonte: Lucia Schettino

Situata sull’isola “Isla Mujeres”, nella riviera Maya, in Messico, la spiaggia Playa Norte è tra le più famose di Cancun. Le sue palme e la sabbia bianca e finissima la rendono un autentico paradiso per chi è in cerca di relax e panorami da mozzare il fiato.

In passato è stata famosa grazie ai rifugi hippy presenti sull’isola.

Chiunque vorrebbe passare una vacanza ad Isla Mujeres, per farsi cullare da un’ amaca mentre si viene baciati dal sole che splende su questo bellissimo arcipelago caraibico.

10. Seven Mile Beach, Negril, Giamaica

Seven Mile Beach, Jamaica – Fonte: Pixabay

La classifica delle spiagge più belle del mondo secondo Trip Advisor, si conclude con la spiaggia Seven Mile Beach, a Negril, in Jamaica. Ricca di attività avventurose, questa zona della Jamaica è altamente consigliata per una vacanza in famiglia con bambini.

Di: LUCIA SCHETTINO

