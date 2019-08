Il piccolo George, il pargolo di Casa Reale, ha mostrato interesse per la danza classica. Una scelta che ha fatto discutere, non per la predisposizione del piccolo, ma per una polemica della conduttrice Lara Spencer.

Baby George, il primogenito di Casa Cambridge, è famoso in Italia – oltre per essere il figlio di William e Kate – grazie alla quantità di meme che lo ritraggono in cui simpaticamente viene usato per sbeffeggiare ironicamente chi ha meno soldi rispetto a lui e alla Famiglia Reale inglese. Praticamente quasi tutti.

Malgrado questo e i suoi natali illustri, il piccolo George rimane un bambino (privilegiato) ed anche lui ha degli obblighi scolastici da rispettare. Infatti, a settembre ricomincia la scuola e il pargolo sembrerebbe essere già pieno di attività da compiere: l’erede al trono, come si legge sul sito della scuola, dovrà prepararsi ad affrontare e comprendere fondamenti di matematica, inglese, scienze, storia e geografia. Senza contare gli studi di francese, tecnologia, informatica e arte: “I bambini in questa fase si preparano ad essere indipendenti”, fanno sapere dall’istituto scolastico, la Thomas’s Battersea School.

Le molte attività prevedono anche altre discipline, perlopiù extra scolastiche, quali la poesia, la lettura, il racconto di storie davanti ai compagni. Senza trascurare il lato fisico: infatti, come traspare dai recenti aggiornamenti, il piccolo George avrebbe espresso un gradimento particolare per la danza classica. “La ama”, confessa papà William, al punto da praticarla abitualmente con la sorella Charlotte. In tenera età i bambini sono come spugne, assorbono e recepiscono tutto in fretta e con chiarezza, ci sono i presupposti dunque affinché baby George possa diventare un talento in quest’arte.

Bufera contro la Spencer: interviene anche Roberto Bolle

Fin qui nulla di male, e ci mancherebbe altro, se non fosse che la conduttrice Lara Spencer – nel corso della sua trasmissione “Good Morning America” – si è soffermata proprio sulla scelta della creatura ironizzando in maniera piuttosto pungente quella che, a suo dire, è sembrata una controtendenza. Inutile sottolineare che sono fioccate subito le polemiche per lo scivolone in diretta, tutt’altro che sulle punte il ballerino Roberto Bolle: “Vorrei sapere se avete trovato questo video divertente o inappropriato. È già difficile per i ballerini proprio per le prese in giro”, ha fatto sapere il ballerino italiano via Instagram.

La conduttrice, a seguito dello shitstorming di cui è stata protagonista, si è scusata poco dopo: “Le mie scuse più profonde per un commento insensibile. Dalle lezioni di danza, che ho preso anch’io da bambina, a qualsiasi cosa nella vita che si desideri esplorare: credo fermamente che tutti dovremmo perseguire la nostra passione. Vai a scalare la tua montagna e adora ogni minuto”, ha concluso la donna. Il pargolo reale non ha ancora calcato nessun palcoscenico, eppure inizia già a dare spettacolo come un veterano: dai talkshow alle piazze, nessuno tocchi baby George!

