Elisabetta Franchi: foto per l’incendio in Amazzonia ma qualcosa non torna

Elisabetta Franch pubblica una foto per sensibilizzare il web sull’incendio in Amazzonia ma un utente gli fa notare una cosa importante che riguarda il suo post

Da qualche giorno è scoppiato un terribile incendio che ha colpito la meraviglio Foresta amazzonica, si tratta di un avvenimento che sta creando diversi problemi a libello ambientale e climatico. Per questa ragione alcune persone hanno voluto sensibilizzare le persone su quanto sta accadendo, tra cui Elisabetta Franchi.

Infatti la nota stilista ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che mostra una mamma scimmia che piange per il suo piccolo. Il tutto è stato accompagnato da questo messaggio: “Questa foto dice tutto!!! L’amazzonia sta bruciando da tre settimane, questo disastro ambientale avrà sull’intero pianeta conseguenze devastanti!!! #prayforamazonia #savetheplanet”

Ma la foto non è stata scattata durante l’incendio in Amazzonia, infatti un utente glielo ha fatto notare: “Una cosa aberrante, però non diffondiamo immagini false, questa è fake”. Questo commento non è stato apprezzato dalla Franchi che è andata su tutte le furie: “Scusa secondo la tua testa è un fake, cosaaa???? Un animale che ha perso il suo cucciolo? Dove sono tutti in un bellissimo parco con piscina, noccioline e champagne!!!! Hai idea di quante persone stanno morendo”

In verità la toccante foto non è stata scattata da durante l’incendio che ha colpito la foresta Amazzonica, ed è vero che molti animali stanno togliendo la vita, ma ciò non toglie che sul web ci dovrebbe essere maggior tolleranza e rispetto tra gli utenti.

Elisabetta Franchi: la vera storia dietro la commovente foto

La foto postata oggi da Elisabetta Franchi è stata fatta a Jabalpur in India. Si tratta di un’immagine divenuta in poco tempo virale ed il fotografo di 31enne al momento dello scatto era veramente commosso: “Tutto è accaduto così velocemente che non sapevo cosa stesse succedendo mentre scattavo le foto, però quando le ho riguardate sono rimasto in silenzio per un’ora”. Per fortuna, ha potuto rivedere gli scatti senza sentirsi male per lei infatti la scimietta si è ripresa e se ne è andata camminando.

Il fotografo Avinash Lodhi ha spiegato alla Stampa che: “Questa foto la porto nel mio cuore perché in tutta la vita non ho mai visto nulla di simile”.

