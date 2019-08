Non sarà un castello reale, eppure … Meghan Markle vende la sua casa di Los Angeles per $ 1,8 milioni

Dicendo “sì” al principe Harry, Meghan Markle ha dovuto dire addio a molte cose: la sua carriera di attrice, il suo blog, gli Stati Uniti e la sua bellissima casa a Los Angeles. Quest’ultima pare sia stata messa in vendita per la modica cifra di $ 1,8 milioni! Ecco le foto della casa.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Dal loro matrimonio, il Duca e la Duchessa del Sussex vivono a Frogmore Cottage, una proprietà di 100 anni, vicino al Castello di Windsor. La coppia ha anche una casa di campagna, regalo di nozze della regina Elisabetta II: The York Cottage, una casa sublime situata a Sandringham, nella contea di Norfolk. Ormai consolidata, Meghan Markle ha deciso di separarsi dalla sua casa di Los Angeles, acquisita con il suo ex marito, Trevor Engelson.

Questa gemma di 185 metri quadrati è stata messa in vendita al prezzo di 1,8 milioni di dollari, ovvero 1,6 milioni di euro. Situata vicino a Hancock Park, la casa dispone di quattro camere da letto, tre bagni, una cucina, una terrazza e un garage. Per non parlare di alcuni frammenti di vita … ! Nelle foto condivise dall’agenzia “The Bienstock Group”, scopriamo che la Duchessa ha sempre avuto un gusto per lo stile chic, con un tocco moderno.

Meghan Markle, le foto della casa di Los Angeles in vendita

A Los Angeles, ci sono le dimore di ricchi eredi, i palazzi delle celebrità di Hollywood, ma anche l’antica e affascinante dimora in stile coloniale che la Duchessa del Sussex, lasciata per trasferirsi nella dimora reale.

La struttura, situata nello storico quartiere di Hancock Park, dispone di quattro camere da letto e tre bagni che sono in gran parte dominati dal bianco e inondati di luce abbondante.

Meghan Markle risiedeva lì dal 2011 al 2013 quando era sposata con il regista e produttore Trevor Engelson.

Tra i beni della proprietà ci sono la veranda all’ aperto, l’atrio in soggiorno, il marmo bianco in cucina e nei bagni, il cortile con tanto di manto erboso, e non per ultime delle bellissime palme.

La Highland Avenue su cui si trova la residenza, tuttavia, è spesso congestionata. Il prossimo proprietario dovrà armarsi di pazienza per tornare a rilassarsi a casa.

Ecco le foto di questa incantevole casa: