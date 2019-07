Temptation Island, Jessica e Andrea tornano sui social. La Battistello lancia frecciatine agli haters: “‘importante è che se ne parli”.

Jessica Battistello e Andrea Filomena sono stati due dei grandi protagonisti di Temptation Island 2019. La loro storia è finita e, dopo la puntata speciale del programma condotto da Filippo Bisciglia, entrambi sono tornati sui social. Se, tuttavia, Andrea si è limitato a ringraziare gli amici che ha incontrato nel villaggio e con cui farà presto una vacanza, Jessica ha ringraziato tutte le persone che hanno capito il suo percorso lanciando anche una frecciatina agli haters.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Temptation Island, Jessica replica agli haters dopo l’addio ad Andrea

Jessica Battistello è felice della decisione presa. La storia con Andrea Filomena non la rendeva più felice ed oggi che l’avventura a Temptation è ufficialmente finita, Jessica ha ringraziato tutte le persone che hanno capito la sua scelta.

“Grazie davvero a chi è andato oltre l’apparenza, grazie a chi, prima di giudicare, ha aspettato e capito. Lo so, non è semplice capire me, sono la prima che ha fatto fatica a capirsi e probabilmente ad oggi ancora faccio fatica quindi non posso pretenderlo da voi. Ma una cosa ve la posso assicurare: dalla mia bocca non sono mai uscite bugie, non riesco a mentire e da una parte questa cosa non mi porta bene. Credetemi, sarebbe stato molto più semplice affrontare questo percorso in maniera diversa per essere apprezzata da tutti, ma non mi sarebbe servito. Tanti avete apprezzato in me questa onestà e per me questo è bellissimo. Con calma cercherò di leggervi il più possibile e pubblicheroìò i vostri messaggi bellissimi. Grazie”.

Potrebbe interessarti anche—>Temptation Island, Ilaria e Javier stanno insieme? Parla il single

Jessica, poi, si rivolge agli haters e scrive: “a chi mi insulta, grazie anche a voi. Come si dice… bene o male l’importante e che se ne parli, no?”.