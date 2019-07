Francesco Monte e Isabella De Candia escono allo scoperto: la reazione di Giulia Salemi alle prime foto della coppia pubblicate da Chi.

Foto Chi

Francesco Monte e Isabella De Candia non si nascondono più. Il settimanale Chi ha sorpreso l’ex tronista di Uomini e Donne in compagnia della bellissima modella che ha fatto breccia nel suo cuore dopo la fine della storia d’amore con Giulia Salemi. Sotto il sole bollente di Formentera, come mostrano le foto pubblicate sull’ultimo numero di Chi, Monte e Isabella si scambiano baci, abbracci e carezze. Di fronte al ritrovato sorriso dell’ex fidanzato, come ha reagito Giulia Salemi?

Se vuoi restare sempre aggiornato su tutto ciò che riguarda il gossip, le notizie e i video del gf e altri reality clicca qui!

Francesco Monte e Isabella De Candia innamorati: la reazione di Giulia Salemi alle prime foto della nuova coppia

Foto Chi

Dopo il gossip su un presunto flirt con Diletta Leotta, Francesco Monte è uscito allo scoperto con Isabella De Candia con cui si è concesso qualche giorno di relax a Formentera. Come scrive il settimanale Chi, i due, entrambi pugliesi (lui di Taranto, lei di Mofetta ndr), si sono conosciuti a Milano grazie a Pio D’Antini, del duo comico Pi0&Amedeo. Monte sarebbe stato subito colpito dalla bellezza di Isabella con cui si sarebbe concesso prima una vacanza in Puglia, poi qualche giorno a Roma e Milano e poi alle Baleari.

“Queste immagini fanno riflettere perché, forse per la prima volta dopo la rottura con Cecilia Rodriguez, Francesco si allarga in sorrisi sinceri e innamorati come non faceva da tanto tempo, ne’ con Paola Di Benedetto né con Giulia Salemi con la quale addirittura, in tv e sui magazine, parlava, poco prima della rottura, di convivenza. Il suo sorriso è tornato grazie a Isabella”, scrive il settimanale Chi.

Potrebbe interessarti anche—>Francesco Monte, duro sfogo nella notte: “con Giulia Salemi…”

Giulia Salemi, nel frattempo, ha tirato fuori il suo lato più sexy e sensuale come mostra nell’ultima foto pubblicata su Instagram in cui indossa un body che mette in risalto le sue forme.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI