Sinisa Mihajlovic, allenatore in carica al Bologna, dopo il tristissimo annuncio della malattia in conferenza stampa sabato scorso, è stato ricoverato nella giornata di lunedì 15 luglio 2019, con un giorno d’anticipo, per iniziare le terapie contro la leucemia che l’ha colpito ma che non “gli fa paura”

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, che è tornato sulla panchina dei felsinei l’anno scorso a campionato in corso, che inizialmente doveva essere ricoverato nella giornata di martedì nel reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola, ha deciso di anticipare i tempi per combattere prima questa terribile malattia che lo ha colpito a sorpresa. Lo ha reso noto il club rossoblu, che ha fatto sapere come la decisione di tecnico serbo sia giunta in accordo con lo staff medico del club e con gli specialisti dell’ospedale bolognese. Sinisa vuole vincere e come ha detto vuole farlo subito.

L’ex allenatore di Milan e Torino, in una conferenza stampa, aveva annunciato di essere affetto da leucemia. Il dottore del Bologna aveva spiegato che la diagnosi è stata molto precoce.

Destro a Mihajlovic: “Voglio mantenere la promessa che gli ho fatto”

Dopo un paio di stagioni molto in ombra con la maglia del Bologna, per l’ex nerazzurro Mattia Destro è arrivato il momento di tornare alla ribalta. Intervenuto in serata ai microfoni di Sky Sport, il centravanti ex Inter, ha rivolto un pensiero anche all’allenatore Sinisa Mihajlovic; tutti e due sono adesso pronti a lottare. “Sono pronto a fare una stagione importante – le parole di Destro -. Sicuramente ho avuto momenti difficili, e se ne sono uscito è grazie al mister. Mi ha dato subito fiducia e spinto a dare il massimo. Adesso sono disposto a fare tutto per essere il centravanti del Bologna – ha concluso l’attaccante -, ho fatto una promessa a Sinisa e voglio portarla a termine”.

