Golden milk freddo: la ricetta estiva del famoso latte d’oro

Il golden milk è una delle bevande più famose e in voga negli ultimi tempi. Oltre ad avere un gusto gradevole per molti è considerato un vero elisir per la salute, in grado di accelerare il metablismo, depurare, lenire le infiammazioni e i dolori articolari.

Se vuoi scoprirlo come gustarlo al meglio anche nelle giornate più calde, guarda il video e clicca qui → Golden Milk freddo: la famosa bevanda in versione estiva

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI