“Marica Pellegrinelli, la Hunziker ha amato davvero Eros”: attacco sul web dopo l’annuncio di separazione per un post pubblicato su Instagram, video.

Il giorno in cui è stata annunciata la sua separazione da Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli ha pubblicato un post su Instagram. Una scelta che, a detta di alcuni utenti, è risultata infelice perchè, almeno quel giorno, avrebbe dovuto restare lontana dai social.

“Almeno nel giorno in cui si annuncia la tua separazione da un GRANDE UOMO, se avessi avuto un pò più di sale in zucca non avresti postato nulla, giusto per una questione di rispetto. E invece ti stai mostrando serena e super felice! Sei stata una triste rivelazione, sei stata finta i primi anni quando volevi mostrare fino allo sfinimento che fossi un “angelo”! Sei molto furba e superficiale!! Ora cancella pure il commento come fai di solito!! Rivaluto Michelle che, a dispetto di ciò che molti pensano, ad Eros l’ha amato davvero”, ha scritto un utente.



