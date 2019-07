Dopo lo scandalo legato a Mark Caltagirone, Pamela Prati è sparita dalla televisione,. Ma in autunno sembra pronta per un clamoroso ritorno con un nuovo talent.

Pamela Prati è pronta per tornare in tv? Dopo aver spopolato soprattutto su Mediaset ma anche in Rai conquistando spazio in prima serata e in molti talk show di successo, la showgirl sarda sarebbe pronta per un clamoroso rientro. E a darle una chance questa volta non è Barbara d’Urso, rimasta scottata dal ‘Prati-gate’ e dal finto matrimoni con Mark Caltagirone. Piuttosto potrebbe essere Maria De Filippi con la prima edizione di Amici Vip su Canale 5.

Pamela Prati nel cast di Amici Vip?

Dopo aver occupato in pianta stabile tutti i palinsesti tv, Pamela Prati da un mese è sparita. Prima le vacanze a Capri e sulla Costiera Amalfitana, raggiunta anche dall’amica Valeria Marini, Adesso a Sorrento dove continuano a trattarla come una star. Ma presto, in base alle ultime anticipazioni tv, potrebbe tornare con un programma in prima serata su Canale 5.

Secondo quanto sussurra Alberto Dandolo, noto esperto di tv e di gossip, su ‘Oggi’, oltre ad un loibro di prossima pubblicazione (ma l’argomento potete bene immaginare quale sarà…), la showgirl sarda starebbe lavorando ad un altro progetto su Mediaset. “Trattasi di un reality o di un nuovo talent per celebrità?”, scrive Dandolo?

Tutti gli indizi portano a pensare che sia vera la seconda ipotesi, perché con i reality la Prati ha già dato e tutti si ricordano ancora oggi la sua fuga dalla casa del Grande Fratello Vip due anni fa.

Quindi l’ipotesi della prima edizione di Amici Vip al momento è quella più concreta, anche perché per lei non sarebbe un’impresa. Nei programmi dal ‘Bagaglino’ ha già dimostrato di saper ballare ma anche cantare e sarebbe anche un bel modo per ripulirsi l’immagine.

Il talent voluto da Maria De Filippi, e che molto probabilmente sarà condotto da Michelle Hunziker, è ancora un cantiere aperto. Per ora si sa soltanto che i concorrenti, tutti volti noti, dovranno seguire lezioni di canto e ballo, forse anche di recitazione come era nelle prime edizioni di Amici, quello vero. E al programma sono già stato accostati diversi nomi a cominciare da quelli di Marco Carta, Giovanni Ciacci e Gianni Sperti, anche se l’ufficio stampa di Queen Mary ha già smentito tutte le indiscrezioni.

Ma il nome di Pamela Prati, ne siamo sicuri, aumenterebbe l’interesse per il talent, almeno nelle prime settimane. Voi cosa pensate, si merita una nuova chance?

