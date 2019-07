Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè si sono asciati dopo aver annunciato l’inizio imminente della convivenza: ecco i motivi della rottura.

Jeremias Rodriguez e Solei Sorgè si sono lasciati, ma perché? A svelare la fine della storia tra i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019 è stato il settimanae Chi che ora svela anche i motivi che hanno portato il fratello di Belen e l’ex corteggiatrice di Uomini e donne prima a litigare e poi a prendere le distanze. A quanto pare, tra Solei e Jeremias sarebbe spuntata un’altra donna.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè si sono lasciati: tra i motivi della rottura spunta un’altra donna

Il settimanale Chi svela i motivi della rottura tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. “Come annunciato sul profilo Instagram di Chi, è finita la storia tra Jeremias Rodriguez e l’ex naufraga Soleil Stasi. I due hanno avuto un forte litigio durante la loro trasferta in Sicilia. Motivo della separazione, una terza persona, ovvero una ragazza che ha partecipato a Uomini e Donne, conoscenza del fratello di Belén”.

La rottura tra Soleil e Jeremias è arrivata pochi giorni dopo l’annuncio di una convivenza tra i due. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web e scatenato la reazione dei followers che hanno lanciato frecciatine all’indirizzo di Soleil. “Sei riuscita a far scappare anche Jeremias” ha scritto un utente scatenando la rabbia della Sorgè che ha replicato così – “Sono stata definita carnefice per avere messo fine a rapporti che mi mancavano di rispetto, che mi tradivano. Sono stata definita cose che non mi appartengono perché scelgo di portare rispetto a me stessa e ai principi umani che mi hanno insegnato. Sono state dette cose sul mio conto da persone il cui unico movente è l’invidia e l’insicurezza personale. […] Continuerò a vivere la vita, felice e spensierata, fiera dei valori che posseggo come pochi altri”.

