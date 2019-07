Chi Vanessa Cinelli, la tentatrice che ha fatto perdere la testa a Vittorio in quel di Temptation Island? Ecco tutto quello he sappiamo sulla ragazza.

Modella e imprenditrice trentunenne che ha stregato il deejay Vittorio. Vanessa Cinelli è una delle tentatrici più apprezzate dal pubblico in questa nuova edizione di Temptation Island.

Proviamo oggi a conoscerla meglio grazie ad alcune informazioni sulla sua vita prima e dopo il reality di Canale Cinque.

Vanessa Cinelli Instagram

Il suo profilo Instagram racconta una parte importante della vita di Vanessa Cinelli, quella da influencer e modella.

31,7mila sono i follower che seguono la ragazza, un numero senza dubbio cresciuto dopo il suo ingresso a Temptation Island.

Tutti si godono le sue foto all’insegna del glamour, pronte a sfoggiare outfit provocanti ma anche un fisico cesellato da costanti allenamenti e una passione per il bodybuilding portata sino al 2015 a livello competitivo, come testimoniano alcuni scatti sui social.

Tante, infine, anche le foto con amici e familiari, per completare un profilo nato senza dubbio per conquistare il pubblico.

Vanessa Cinelli Temptation Island

Un inizio in sordina per poi spiccare letteralmente il volo in questa che è la sua primissima esperienza televisiva.

A Temptation Island Vanessa Cinelli ha riscosso sin da subito moltissimi apprezzamento da parte dei ragazzi che però poi sembrano inizialmente averle preferito altre tentatrici.

Questo almeno fino a quando nella terza puntata non è esplosa la vera e propria bomba: la ragazza dal corpo mozzafiato e dalla folle capigliatura ha attirato l’attenzione di uno dei fidanzati che, probabilmente, apparivano come più incrollabili, Vittorio Collina.

Il ragazzo, fidanzato con la “fotonica” Katia Fanelli, aveva fino ad oggi subito l’estro conquistatore della fidanzata ma ora pare aver invertito la tendenza e proprio con Vanessa.

I due si avvicinano, parlano, si abbracciano e accarezzano e, in più occasioni, di fronte alla sua forte vicinanza, Vittorio fa anche capire di avere delle “imprevedibili reazioni fisiche”. Preso e eccitato dalla bella Vanessa, Vittorio si sbilancia e, in riva al mare, arriva a tentare di baciarla sulle labbra. La ragazza si scansa, a dir poco stupita, ma quella più sorpresa pare esser proprio Katia che commenta visivamente alterata:

“Ma è davvero Vittorio quello? Ma allora baciala che fai prima. Ma guardatelo. No, io spacco tutto. C**lione, è un c**lione. Fan***o!”

La storia avrà degli sviluppi? Non resta che stare a vedere anche se la ragazza, single da tre anni, non ha mai nascosto di cercare amore pur sottolineando di non sentirsi assolutamente un famme fatale.

Vanessa Cinelli prima e dopo

Nonostante un fisico da sempre mozzafiato pare innegabile che Vanessa Cinelli sia ricorsa a un pizzico d’aiuto da parte del chirurgo estetico.

La ragazza appare molto riservata e si sa veramente poco o nulla di lei prima del suo arrivo a Temptation Island, ma appare sensato ipotizzare che seno e labbra non siano propriamente tutta farina del suo sacco.

Sarà veramente così? C’è altro che può esser stato intaccato o risollevato da bisturi? Forse prima o poi lo scopriremo.

Vanessa Cinelli sorella

Si chiama Natasha Cinelli ed è la sorella gemella con cui Vanessa condivide non solo un rapporto quasi simbiotico e impossibile da scindere ma anche la vita lavorativa.

Le due gestiscono infatti insieme un Bed and Breakfast nella Capitale (il Twins, situato nei pressi della stazione Termini) e per Vanessa Cinelli la sorella è un vero punto di riferimento.

Del resto l’intera famiglia sembra ricoprire per la tentatrice un ruolo ben più che importante. Ottimo infatti il legame anche con il fratello, Antonio Cinelli, centrocampista del Vicenza, che ha fatto i suoi esordi nella Primavera della Lazio, per poi passare in altre squadre del campionato italiano. I due condividono senza dubbio l’amore per lo sport.

