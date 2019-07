Indivia belga: proprietà, benefici, controindicazioni e come usarla in cucina

L’indivia belga è un tipo di verdura molto usata per via del sapore particolare. Scopriamone insieme le proprietà, le eventuali controindicazioni e tutte le curiosità che la riguardano.

L’indivia belga è una verdura molto particolare e nota per la consistenza croccante ed il sapore amarognolo e deciso. Ricca di vitamine e sali minerali apporta svariati benefici all’organismo. Come ogni alimento, però, può avere degli effetti collaterali. Scopriamo quindi tutto quel che c’è da sapere sull’indivia belga, partendo dai valori nutrizionali e proseguendo con in benefici de il modo migliore di mangiarla.

Tutto sull'indivia belga: proprietà, controindicazioni, curiosità e ricette

L’indivia belga è una verdura che arriva dal Belgio e che appartiene alla famiglia delle cicorie.

Ricca di proprietà benefiche, secondo la medicina tradizionale cinese, è ottima per stimolare milza e reni liberando così l’organismo dalle tossine in eccesso.

Pur non essendoci una dose giornaliera consigliata, come sempre è preferibile consumarla all’interno di un’alimentazione varia e bilanciata.

Calorie e valori nutrizionali

In media, 100 grammi di indivia belga apportano solo 15 calorie. Povera di sodio, questa verdura è ricca di vitamine A, C e del gruppo B e non manca di sali minerali come il calcio e il potassio.

Estremamente ricca di acido folico contiene diverse fibre che la rendono un alimento utile in caso di costipazione o di colon irritabile.

Proprietà e benefici

L’indivia belga apporta svariate proprietà benefiche. Tra queste le più note sono:

È diuretica

È ottima nelle diete per le poche calorie ed il forte potere saziante

Grazie alla presenza di fibre svolge una leggera funzione lassativa

Può rivelarsi utile in caso di meteorismo

Aiuta ad alleviare i sintomi della sindrome da colon irritabile

È un ottimo anti ossidante

È altamente digeribile

Stimola l’attività epatica

Aiuta a combattere i radicali liberi

È una delle verdure a basso contenuto di nichel e per questo consigliata a chi è allergico

Quando si decide di consumare l’indivia belga è sempre meglio scegliere un prodotto di origine biologica in quanto le foglie tendono ad assorbire facilmente i pesticidi. In caso contrario andrà sempre lavata con estrema cura in modo da togliere ogni possibile residuo.

Controindicazioni

Sebbene non siano state riscontrate controindicazioni al consumo dell’indivia belga, se non si è mai mangiata prima e si soffre di allergie è sempre meglio provare con una piccola dose o rivolgersi al proprio medico curante, in modo da non correre rischi.

Come assumere l’indivia belga e curiosità

L’indivia belga, grazie al suo particolare sapore si presta a diverse ricette. Consumabile sia da cruda che da cotta, nel primo caso è particolarmente indicata nelle insalate e andrebbe scelta sempre di tipo biologico. Da cotta è ottima da mangiare alla griglia o saltata in padella, versione in cui tende a perdere parte del suo gusto amarognolo. Bollita o cotta insieme ad altre verdure è ottima come accompagnamento per secondi piatti sani e leggeri.

Andando alle curiosità

Le foglie dell’indivia belga sono così chiare perché viene fatta crescere al buio.

Quando si sceglie l’indivia belga, per far si che mantenga le sue numerose proprietà benefiche, è utile optare per quella priva di macchie e che presenta le foglie ben chiuse.

L’indivia belga ha la caratteristica di assorbire gli aromi dei cibi con i quali viene cotta e di dar loro l’amarognolo che la contraddistingue.