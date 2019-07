La bellezza della nostra pelle dipende dalla nostra routine di cura del viso, ma anche dal nostro stile di vita.Scopri come avere una pelle sublime con l’aiuto delle vitamine.

Le vitamine sono ingredienti essenziali nella nostra dieta, alcune di esse sono responsabili della bellezza, della morbidezza e della giovinezza della nostra pelle. E’ noto che è essenziale seguire una dieta equilibrata per sentirsi bene internamente ed esternamente. Aiuta a dare al nostro corpo tutti i nutrienti di cui ha bisogno per svolgere le sue varie funzioni.

Se poi vogliamo anche prenderci cura del nostro aspetto fisico, i cosmetici sono una parte essenziale delle nostre routine quotidiane di bellezza ma, per essere efficaci al 100%, è necessario conoscere quali ingredienti scegliere per ogni tipo di pelle e le diverse esigenze.

Vitamine e benefici per la pelle

Le vitamine sono essenziali per la cura della pelle, ma conosci i benefici specifici di ognuna di loro? Ecco tutti i benefici delle vitamine necessarie per la cura della pelle. Incorporatele nella vostra dieta e utilizzate prodotti di bellezza che le contengono oppure assumetele oralmente affinchè la vostra pelle non mostri segni di invecchiamento, secchezza o irritazione.

Vitamina C, un potente antiossidante naturale

La vitamina C è una delle più conosciute e apprezzate grazie alle sue proprietà antiossidanti e immunitarie che ci aiutano a rafforzare le nostre difese e a sentirci in forma tutto il giorno. Ciò che potresti non sapere sono tutti i benefici di questa vitamina per la tua pelle.

Questo antiossidante naturale previene l’invecchiamento perché promuove la rigenerazione cellulare e previene il danneggiamento del DNA cellulare nel tempo. La vitamina C promuove anche la sintesi del collagene, una proteina essenziale per prevenire i segni dell’invecchiamento sulla nostra pelle. Blocca anche i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento della pelle. La vitamina C è anche molto efficace nell’ottenere un tono uniforme, riduce al minimo le macchie e impedisce alla pelle di impallidire, dando alla pelle l’aspetto delicato di una pesca.

Questa vitamina ti aiuta a prevenire le rughe e ti conferisce un aspetto migliore eliminando l’aspetto pallido e stanco del nostro viso. È possibile aumentare il consumo di vitamina C attraverso il cibo. La vitamina C è molto presente (oltre che negli agrumi) nei frutti rossi, kiwi o verdure come pepe rosso o broccoli. Puoi anche prendere un integratore vitaminico che ti porterà un supplemento di questa ricca sostanza nutritiva.

Se si desidera sfruttare appieno i suoi benefici sulla pelle, si consiglia di applicare un prodotto contenente una buona concentrazione di vitamina C direttamente sulla pelle. In questo modo, i suoi effetti sulla pelle saranno più immediati e visibili.

Vitamina A, e retinolo

La vitamina A è un potente anti-rughe che si è dimostrata efficacie nell’invertire i segni dell’invecchiamento cutaneo.

Il problema di questa vitamina è che non si presenta naturalmente nel nostro corpo, ma dobbiamo reperirla attraverso la nostra dieta o i nostri cosmetici per trarne tutti i benefici. La vitamina A favorisce la rigenerazione cellulare, migliora l’elasticità della pelle e protegge dai danni e dall’invecchiamento causati dalla radiazione solare.

È essenziale aumentare l’assunzione prima e durante l’estate per evitare possibili problemi dovuti all’esposizione al sole (così come un’abbronzatura duratura). La vitamina A, inoltre, aumenta la produzione di collagene e acido ialuronico, che rende la pelle più giovane.

E’ possibile includere la vitamina A nella dieta con un integratore alimentare o con alimenti come carne di vitello, pollo, pesce azzurro, pesce o verdure come broccoli o spinaci.

Se vuoi che i tuoi benefici siano visibili sulla tua pelle, applica una crema ricca di retinolo.

Vitamina E, la più efficace per proteggere dal sole

La vitamina E ha due vantaggi principali per la tua pelle: la protegge dai danni del sole e promuove la rigenerazione della pelle migliorando l’aspetto di cicatrici e macchie. Se hai smagliature, cicatrici o macchie, applicare un integratore di vitamina E può aiutarti a migliorare visibilmente il tuo aspetto. Inoltre, protegge la pelle dai raggi UVB e dall’inquinamento.

Vitamina B5, la più idratante

La vitamina B5, nota anche come acido pantotenico, è altamente idratante e in grado di riparare la pelle più secca, poiché consente al tessuto epiteliale di funzionare correttamente. È perfetto per la pelle molto secca e reattiva e che presenta problemi come la psoriasi o la dermatite atopica. Aiuta a riparare la pelle danneggiata dal sole, elimina le cicatrici e migliora l’aspetto di desquamazione o eritemi. Ha anche una funzione di sebo regolazione, ideale per la pelle più grassa. Alcuni degli alimenti che contengono più acido pantotenico sono uova, carne di fegato, latticini o cereali.

Se vuoi un apporto extra di questa vitamina, puoi assumere un integratore che non solo migliorerà l’aspetto della pelle, ma ti farà sentire più a tuo agio nella tua pelle.

