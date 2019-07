I ricercatori americani hanno esaminato la durata appropriata che dovrebbe avere un rapporto sessuale per essere perfetto e soddisfacente.

Gli uomini e le donne sono molto diversi e per questo i ricercatori ci hanno messo anni prima di arrivare a definire questa durata ideale. Scopri quanto dovrebbe durare un rapporto sessuale soddisfacente secondo questo studio americano.

Ci sono voluti quasi 10 anni affinchè gli scienziati rispondessero a una domanda esistenziale che molte coppie si fanno: quanto dovrebbe durare un rapporto sessuale per essere soddisfacente? C’è una durata minima e una durata massima? Dovremmo contare anche i preliminari? Domande molto pragmatiche per un atto amorevole ma che alla fine hanno risposte scientifiche.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

La durata ideale di un rapporto sessuale è…

Stando allo studio la durata ideale per soddisfare i due partner varia tra 7 e 13 minuti! E sì siamo lontani dai commenti popolari che evocano piuttosto la mezzora del coito. Questo tempo è quello che intercorre dalla penetrazione all’orgasmo. Lo studio è stato condotto su una cinquantina di membri della Society for Sex Therapy and Research.

Questi esperti, uomini e donne, hanno lavorato insieme, stabilito una cronologia di piacere e relazioni e alla fine hanno concordato alcuni dati. Pertanto, è stata menzionata una durata “tollerabile” tra 3 e 7 minuti e, al contrario, sotto i 2 minuti e oltre 13 minuti, i rapporti non sarebbero soddisfacenti. Dati che tendono ad approssimare uno studio precedente pubblicato nel 2005 che faceva riferimento a un tempo medio di penetrazione di 7,3 minuti. Ovviamente, queste cifre devono essere prese con le pinzette, perché la sessualità non è una scienza esatta! Ogni coppia deve trovare il loro ritmo in base ai loro desideri.

E per prolungare il piacere o intensificare l’eccitazione, non dimenticare di iniziare con un massaggio erotico con olio da massaggio afrodisiaco.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI