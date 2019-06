Federica Lepanto chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Federica Lepanto è un’influencer di 26 anni. Lei è nata il 6 Febbraio 1993 a Salerno sotto il segno dell’Acquario, è alta 174 cm e pesa circa 58 kg. Dopo aver preso il diploma ha proseguito gli studi e si è iscritta all’Università laureandosi in infermieristica.

Appena maggiorenne ha deciso di lasciare la sua città Natale e si è trasferita a Roma perché voleva vivere da sola. Con i suoi genitori, infatti, ha sempre avuto un rapporto conflittuale, diventato più tranquillo da quando vivono distanti. Ha una sorella alla quale è molto legata. Non tutti sanno che durante l’infanzia ha vissuto un terribile episodio di violenza, che non è mai riuscita a dimenticare e del quale non riesce a parlare.

Nome: Federica Lepanto

Età: 26 anni

Data di nascita: 6 Febbraio 1993

Luogo di nascita: Salerno

Segno zodiacale: Acquario

Titolo di studio: Laureaa

Altezza: 174 cm

Peso: 58 kg

Account social: Instagram Facebook

Federica Lepanto: Instagram

Federica Lepanto è molto attiva sui social, il suo profilo Instagram vanta 304mila followers e oltre 1,3mila post tuttavia risulta essere completamente privato, quindi non è possibile accedervi per poter vedere qualche scatto che riguarda la sua vita quotidiana e lavorativa. Se volete seguirla il suo profilo ufficiale è questo qui.

Su Facebook ama condividere selfie, shooting fotografici e foto che riguardano la sua carriera lavorativa. Conta 210.892 follower ed il suo profilo lo potete trovare qui.

Federica Lepanto: vita privata

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale sappiamo che ha avuto una relazione importante quando aveva solo 18 anni tant’è che era prossima al matrimonio. Tuttavia il suo ragazzo Cristian ha rovinato tutto, infatti poco prima del matrimonio Federica ha scoperto che lui la tradiva.

Mentre si trovava nella Casa del Grande Fratello ha avuto alcuni flirt, uno con Alessandro Calabrese tuttavia la scintilla tra i due si è spenta quando, una volta usciti dal programma, lui ha ricercato la sua ex Lidia Vella anche lei concorrente del Gf.

Successivamente nel 2016 ha avuto una relazione con l’attore e modello Gianfilippo Lavuri, una storia inizialmente vissuta a distanza e che sono in un secondo momento ha portato alla convivenza insieme. Tuttavia è durata solo un’anno, fino a giugno 2017 quando si sono lasciati, si sono susseguiti continui tira e molla che si sono conclusi con la rottura definitiva. Ora è single.

Federica Lepanto: carriera

Federica Lepanto quando aveva 19 anni si è trasferita a Roma e qui ha iniziati a lavorare in diversi locali, il suo obbiettivo era quello di avere successo nel mondo della moda tuttavia alla fine ha cambiato strada e inizia a studiare infermieristica a Bologna. Contemporaneamente continua a lavorare nei locali come ragazza immagine e a volte anche come baby sitter.

Nel 2015 partecipa al Grande Fratello 14 e dopo l’esperienza televisiva si laurea ed inizi a lavorare come infermiera e, a volte, la sera fa la dj. Nel 2019 partecipa a Temptation Island nelle vesti di tentatrici.

