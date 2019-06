Eleonora Daniele si sposa a settembre con Giulio Tassoni, la conduttrice racconta l’emozione per il lieto evento. Tutto in un video

Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, annuncia per la terza volta le nozze. Finalmente dopo 16 anni di fidanzamento 42 anni è pronta a dire sì all‘imprenditore Giulio Tassoni. Il lieto evento avrà luogo a settembre tuttavia ancora non si sa nulla sulla location.

La conduttrice al Fatto Quotidiano ha raccontato: “A settembre mi sposo. Quando ho provato l’abito una lacrimuccia è scesa”. Già in un’altra occasione aveva rivelato alcuni dettagli riguardo il lieto evento: “Ci sposeremo in chiesa e io avrò l’abito con lo strascico. Vorrei che ci fossero le persone che amo di più. Odio la spettacolarizzazione”.

