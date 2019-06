Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati attraverso un post condiviso sul suo profilo Instagram: “Non lo dovevo dire”

Da quando è diventa di dominio pubblico la storia tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, Karina Cascella ha attaccato pesantemente la showgirl usando parole molto pesanti e dure. Il diverse occasioni l’opinionista di Canale 5 l’ha criticata e nel corpo della puntata andata in onda il 29 maggio 2019 ha davvero esagerato infatti mentre parlava delle finta coppia ha affermato: “Pamela Prati spero che tu mi senta, io, Karina Cascella ti dico che ti devi vergognare e fai schifo”

Ma oggi Karina ha deciso di fare un passo indietro e di chiedere apertamente scusa per i suoi modi e per le sue parole usate contro la showgirl.

Karina Cascella: le scuse rivolta a Pamela Prati

Karina Cascella ha deciso di chiedere scusa alla showgirl attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Sotto la foto si può leggere: “Ho detto tante parole in questi anni di tv grazie all’opportunità di chi mi ha invitato e mi ha dato l’occasione di esserci. Tante, tante, ma so di non essere mai andata oltre o dentro qualcosa che mi facesse male. Male per le mie parole stesse. Poi a volte succede che il muro delle parole ti cada addosso. Sono quattro le parole pronunciate ed erano riferite a Pamela Prati. Sono passate delle settimane da quella sera. Ho iniziato ad analizzare perché le avevo dette, come le avevo dette, e a dare un peso a tutto. Io da donna ho detto ad un’altra donna: “Vergognati perché fai schifo” beh…non è corretto, ne televisivamente parlando, né umanamente e per questo chiedo scusa a Pamela.”

Poi aggiunge: “Le opinioni, le idee, la verità… su questa vicenda sono piene di molteplici risvolti. E al di là di quella che può essere la mia di opinione, credo che sia cosa buona e giusta, fare un passo indietro. Ad oggi non so dove stia esattamente la verità, perché credo che i diretti interessati e giustamente gli avvocati che si occupano della parte legale della vicenda, sappiano quale sia lo stato attuale delle cose, come è giusto che sia. Non volevo alimentare odio verso nessuno, e non è mai stato quello il mio intento nè mai lo sará”

