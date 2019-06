Diletta Leotta frena: “Con Monte siamo solo amici”

Sono il caso gossip del momento. Diletta Leotta e Francesco Monte sono candidati a far impazzire i media e la rete quest’estate, ma la presentatrice smentisce la liaison con l’ex concorrente del GF.

Diletta Leotta e Francesco Monte fidanzati. Questa la voce che sta facendo il giro di web e settimanali scandalistici, lei però liquida la questione con un “siamo solo amici”.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Leotta e Monte amici, ma c’è un video

Intercettata dal sito tabloid.it la 27enne ha commentato il video in cui seduta in treno saluta un certo “caro amico Francesco” e in sottofondo si sente proprio la voce dell’ex tronista. “Non ne so niente“, ha nicchiato lei negando l’evidenza.

Diletta Leotta è single – A conferma di queste indiscrezioni di avvicinamento la separazione delle rispettive metà. “Diletta ha mollato al suo destino il compagno Matteo Mammì (ex dirigente Sky Sport) e si è comprata una bella casa a Milano per cominciare a divertirsi“, la rivelazione di Dagospia.

E pensare che dal salotto gossiparo di Silvia Toffanin a Verissimo la conduttrice in tempi recenti diceva: “Matteo è il mio gol più bello nella mia vita privata. Sono felice con lui da quattro anni. Abbiamo un rapporto di grande complicità. Mi piacerebbe diventare mamma con lui, io arrivo da una famiglia numerosa, ma non so se arriverò ad avere quattro figli come ha fatto mia mamma”.

Anche Francesco Monte ha detto addio alla ex coinquilina al Grande Fratello Giulia Salemi – La coppia nata nella casa più spiata d’Italia e che tanto aveva fatto discutere per un rapporto tira e molla è alla fine, e senza troppo stupire, scoppiata malgrado le chiacchiere di una prossima convivenza.

“L’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà. La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno. È così che finiscono gli amori. Le labbra si stancano, i respiri si affannano, i battiti diminuiscono, le lacrime scivolano sul viso… senti un forte dolore in gola che non riesci neanche a parlare”, il messaggio disperato della showgirl di origine persiana sulle piattaforme sociali.

Mentre lei si strugge, l’ex di Cecilia Rodriguez mette like alle foto ammiccanti della Leotta.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI