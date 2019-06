Capelli spessi e fini: da cosa dipende lo spessore dei capelli?

I rimedi per i capelli fini: come dare volume

Esistono dei rimedi naturali che consentono a chi ha capelli fini, deboli e tendenzialmente fragili, a rinforzare e dare un tocco di volume in più. Come? Semplicemente prendendosi cura del proprio capello giorno dopo giorno e adottando uno stile di vita il più possibile sereno e naturale. Nello specifico, per i capelli fini, si possono adoperare alcuni rimedi o, per meglio dire, abitudini essenziali per dare corpo ad una capigliatura piatta e poco vigorosa.

Usa un taglio di capello scalato e sfilato: questo tipo di taglio ridona al capello fino movimento e volume. In più, tagliare i capelli, e questo vale per ogni tipologia di capelli, rinforza i capelli rendendoli più corposi e sani.

questo tipo di taglio ridona al capello fino movimento e volume. In più, tagliare i capelli, e questo vale per ogni tipologia di capelli, rinforza i capelli rendendoli più corposi e sani. Asciuga i capelli a testa in giù: quando fai lo shampoo, ricorda di asciugare i capelli sempre a testa in giù. Questo aiuterà la chioma a prendere la giusta “piega”, maggiore vigore e volume. Se poi hai un taglio corto, avrai ancora più volume!

quando fai lo shampoo, ricorda di asciugare i capelli sempre a testa in giù. Questo aiuterà la chioma a prendere la giusta “piega”, maggiore vigore e volume. Se poi hai un taglio corto, avrai ancora più volume! Usa una crema volumizzante: in farmacia o dal tuo parrucchiere, puoi richiedere una crema volumizzante. Un uso settimanale di una crema di questo tipo renderà visibilmente il tuo capello più sano, forte e decisamente più spesso. Prova a fare degli impacchi una volta la settimana, seguendo le istruzioni del tuo parrucchiere di fiducia. Solitamente i tempi di posa variano dai 10 minuti ai 30 massimo, dopodiché procedi al risciacquo abbondante.

in farmacia o dal tuo parrucchiere, puoi richiedere una crema volumizzante. Un uso settimanale di una crema di questo tipo renderà visibilmente il tuo capello più sano, forte e decisamente più spesso. Prova a fare degli impacchi una volta la settimana, seguendo le istruzioni del tuo parrucchiere di fiducia. Solitamente i tempi di posa variano dai 10 minuti ai 30 massimo, dopodiché procedi al risciacquo abbondante. Usa prodotti per capelli a base di vitamina: quando procedi con l’asciugatura dei capelli ma anche nella cura di uso quotidiano, scegli sempre prodotti che contengono vitamine, aminoacidi e proteine. Solo così i tuoi capelli avranno una “vita” meno piatta. Scegli shampoo e balsami naturali senza siliconi- E’ estremamente importante che i prodotti per i capelli fini e sottili che utilizzi contengano principi attivi vitalizzanti, proteine e sostanze che avvolgono il fusto proteggendolo e, allo stesso tempo, che aumentino la massa e lo spessore dei capelli fini e sottili.

Potrebbe interessarti anche: Colorazione capelli: come rimediare a una tinta sbagliata?

Capelli spessi: come fare quando il volume è troppo

Se avete questo tipo di capelli è meglio non optare per soluzioni troppo corte o drastiche. Il motivo è presto detto: appena inizieranno a ricrescere le lunghezze potrebbero gonfiarsi facendovi sembrare una sorta di fungo atomico. L’ideale è un taglio che sfiora (almeno) le spalle. Meglio inoltre evitare tutto ciò che è “pari” e preferire le scalature – magari intorno al viso – perché tolgono un po’ di volume alleggerendo anche la questione styling. Anche per i capelli spessi, usate shampoo e balsamo (se non avete tendenza grassa) naturali possibilimente e senza siliconi. Il capello spesso solitamente, tende ad essere duro, in questo caso dei prodotti alliscianti sono utili per diminuire l’effetto volume.

Mentre per ciò che riguarda i tipi di tagli ideali, in questo caso, per chi ha capelli spessi, sarebbe buona regola adottare uno tra i seguenti:

PIXIE CUT: taglio corto che ha, nella sua versione “classica”, la parte più corta sulla nuca e a lato mentre alla sommità è caratterizzata da ciuffi più lunghi. Perfetto se avete i capelli grossi perché da soli, aggiungo corpo allo styling.

taglio corto che ha, nella sua versione “classica”, la parte e a lato mentre alla sommità è caratterizzata da ciuffi più lunghi. Perfetto se avete i perché da soli, aggiungo corpo allo styling. WAVY PIXIE : è la versione ‘movimentata’ del taglio classico. Di fatto è realizzato con la stessa tecnica cioè mantenendo la parte alta e anteriore più lunga. Risulta perfetto se avete i capelli naturalmente ricci o ondulati, meglio se grossi. Se le lunghezze hanno corpo infatti creano movimenti più dolci soprattutto sulla sommità.

è la versione ‘movimentata’ del taglio classico. Di fatto è realizzato con la stessa tecnica cioè mantenendo la parte alta e anteriore più lunga. Risulta perfetto se avete i capelli naturalmente Se le lunghezze hanno corpo infatti creano movimenti più dolci soprattutto sulla sommità. TAGLIO ASIMMETRICO : di fatto si tratta di un pixie cut , ma con una parte frontale lasciata molto lunga in modo da creare un ciuffo che sfiora la mandibola. L’ideale se i capelli sono grossi e lisci. In tutti gli altri casi richiederebbe un mantenimento molto alto che, forse, farebbe perdere tutti i vantaggi del taglio corto.

di fatto si tratta di un , ma con una parte frontale lasciata molto lunga in modo da creare un ciuffo che sfiora la mandibola. L’ideale se i capelli sono In tutti gli altri casi richiederebbe un mantenimento molto alto che, forse, farebbe perdere tutti i vantaggi del taglio corto. LOB: è la versione lunga del caschetto. E’ infatti una crasi fra long e bob. Le lunghezze devono sfiorare le spalle. Perfetto sempre per qualsiasi tipologia di capello. Questo è infatti il taglio “magico” in grado di donare a qualsiasi tipologia.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI