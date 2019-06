Fisico perfetto: tutti i consigli utili per averlo senza fatica

Chi spera in creme miracolose per perdere peso o in qualche trucco magico che faccia sparire in un attimo i chili di troppo rimarrà deluso. Purtroppo la forma fisica ottimale la si può acquisire soltanto con qualche sacrificio ed attenzione.

I passi da seguire per avere un corpo da urlo, specialmente in questo periodo dell’anno quando si è messi sotto pressione dal desiderio di apparire al top in spiaggia, sono semplici e ben definiti.

Per avere una risposta alle curiosità del quotidiano cliccate qui

I consigli per avere un fisico perfetto

Come prima cosa bisogna stare attenti all’alimentazione, poi non va dimenticata l’attività fisica e una certa costanza nell’applicazione di entrambe.

L’importanza dello specialista– Quando si sa di avere problemi di peso, è sempre meglio appellarsi ad un dietologo o un nutrizionista in quanto i metodi fai da te sono spesso fuorvianti e poco proficui.

Attenzione alle etichette – Quando compriamo un prodotto alimentare non ci curiamo quasi mai di consultare la lista degli ingredienti. In realtà sarebbe molto importante farlo, in quanto il cibo salutare è imprescindibile se si vuole cominciare a dimagrire. Insomma, la giusta conoscenza di ciò che si manda giù agevola l’adozione di una dieta sana e l’allontanamento di malattie e disturbi come il diabete.

Ti potrebbe interessare anche—->>> Avocado: scopri perché è importante inserirlo nella dieta

Non farsi trascinare dalle pubblicità – Altro aspetto fondamentale è la consapevolezza. E’ bene ad esempio non lasciarsi convincere tacitamente dagli spot che propagandano prodotti senza zuccheri aggiunti. Non è infatti detto che questi siano adatti alle nostre esigenze di dieta in quanto potrebbero essere molto lavorati e dunque poco salutari. E’ giusto ricordare che i cibi cosiddetti light non sono privi di grassi, ma ne posseggono soltanto in dose ridotta.

La questione zucchero – Secondo quanto suggerito dalla Fondazione Veronesi “gli zuccheri aggiunti, se assunti in quantità eccessive, possono peggiorare la qualità della dieta e favorire l’aumento del peso. Un consumatore consapevole, invece, dovrebbe quindi scartare gli alimenti più scadenti, così da costringere le aziende a migliorare i profili nutrizionali dei propri alimenti”.

Alcuni alimenti noti per le loro qualità benefiche come lo yogurt, i succhi di frutta e le bevande vegetali potrebbero nascondere più zuccheri di altri prodotti considerati poco salutari. Ecco perché sarebbe sempre preferibile sprecare un po’ di tempo a leggere da cosa sono composti.

E proprio con l’obiettivo di rendere più chiara e veritiera l’etichettatura dei prodotti alimentari e farmaceutici, la Food and Drug Administration, ovvero l’ente governativo americano impegnato in questo tipo di regolamentazione, ha avviato un piano di rifacimento delle indicazioni.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI