Nomi per Bambini

I più bei nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘N’, con la loro origine nella storia, ed il loro significato.

State per avere un bel maschietto e siete alla ricerca del nome perfetto? Ecco per voi una lista di nomi maschili con la loro origine e significato, il comune denominatore? La lettera ‘N’ come inziale.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘N’

Vi basterà scorrere la lista per trovare il nome che fa per voi e sarà il vostro cuore a farvelo capire. Il nome è un dono importante che si fa ad un figlio, il secondo più bello, dopo la decisione di metterlo al mondo, che una coppia di genitori possa regalare.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria maternità, clicca qui!

I più bei nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘N’

Nicola: nome di origine greca, significa ‘vincitore del popolo’.

Nicolas: versione inglese di Nicola, nome di origine , significa “vincitore del popolo“.

Nathan: nome di origine ebraica, significa “egli ha dato “.

Noah: nome di origine ebraica, significa “quiete, riposo “.

Noel: nome di origine latina, significa “natale, di nascita“.

Nunzio: nome di origine latina, significa “annunciare, riferire “.

Nico: diminutivo di Nicola, nome di origine greca, significa “vincitore del popolo “.

Natan: nome di origine ebraica, significa “egli ha dato “.

Nicolò: derivazione di Nicola, nome di origine greca, significa “vincitore del popolo “.

Nino: nome di origine ebraica, significa “bello “.

Niko: derivazione di Nicola, nome di origine ebraica, significa “vincitore del popolo “.

Niccolò: derivazione di Nicola, nome di origine ebraica, significa “vincitore del popolo “.

Nevio: nome di origine latina, significa “neo “.

Nazareno: nome di origine latina, significa “nativo di Nazareth “.

Nando: nome di origine visigota, significa “valente nel portare la pace “.

->>GUARDA ANCHE:

Nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘C’

Nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘C’

I più bei nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘B’

I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘B’

Nomi per bambino che iniziano con la lettera ‘A’

Nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘A’

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI