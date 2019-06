Un gustoso menu completo per pranzo e per cena con i gamberetti. Piatti semplici, dal sapore delicato e veloci da preparare.

I gamberetti,un crostaceo molto amato e versatile in cucina, riescono davvero a regalare grandi soddisfazioni e ad essere protagonisti di ricette ottime, primi piatti, secondi e antipasti. Noi vi regaleremo le ricette per un menu completo per pranzo e cena.

Il consiglio del giorno

I gamberetti sono tra i crostacei più amati ed utilizzati in cucina, si possono trovare

facilmente congelati e freschi. Nel primo caso, si acquistano già sgusciati e perfettamente puliti, mentre se si acquistano freschi si potrà procedere lasciandoli con il guscio per la cottura oppure pulirli bene prima di cucinarli. Se si sceglie di cuocerli con il guscio per preservarne il sapore, si dovranno eliminare la testa e l’intestino. Se si preferisce sgusciarli prima, si provvederà a togliere l’intero carapace e l’intestino con un coltellino.

Una volta acquistato il prodotto fresco, andrà conservato in frigorifero e cucinato entro le 24 ore per preservarne gli aromi e il sapore. I gamberetti si prestano a tantissime ricette, primi piatti succulenti, antipasti, e anche secondi piatti ricchi di gusto e fantasia. La testa ed il guscio, potranno essere utilizzati per la preparazione di un ‘fumetto di pesce’, base perfetta per risotti, zuppe e piatti che richiedono l’utilizzo di brodo di pesce.

Attenzione assoluta ad eventuali ospiti allergici ai crostacei, nel caso in cui dobbiate ricevere persone in casa.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con i gamberetti

