Tutti conoscono questa tenera gattina con un fiocchetto rosa in testa ed uno sguardo adorabile ma pochi conoscono la storia terrificante nascosta dietro questo bel musino. Scopri la leggenda di Hello Kitty e ne resterai stupito.

Secondo la leggenda, il teddy kitten è stato creato nel 1970 da una donna cinese alla cui figlia di 14 anni era stato diagnosticato un cancro incurabile alla bocca. I medici avevano informato la donna sulle condizioni critiche in cui versava sua figlia e sul fatto che loro non potevano fare più nulla per la ragazza morente. La donna era devastata e pronta a fare di tutto per salvare la sua amata figlia ed è proprio da un gesto estremo che sembrerebbe essere nata questa gattina. Ecco cosa narra la leggenda di Hello Kitty.

Hello Kitty, la storia terrificante di questa dolce gattina

La madre disperata non poteva accettare di stare seduta con le mani in mano a guardare la figlia spegnersi inevitabilmente. Visto che i medici non le davano alcuna speranza, la donna decise affidarsi alla preghiera. Era tutto ciò che poteva fare.

Visitò molte chiese, pregando per un miracolo e facendo fioretti e promesse. Sfortunatamente, nulla cambiò, anzi le condizioni della figlia sembravano peggiorare ogni giorno. Sembrava che nulla potesse salvare la sua bambina. La madre in preda al panico decise di unirsi ad alcuni satanisti che invocavano riti satanici in adorazione del diavolo. Si dice che per salvare la vita di sua figlia, questa donna fece un patto con il diavolo stesso.

Il Diavolo per salvare la vita della bambina chiese solo una cosa in cambio alla donna. Alla madre è stato chiesto di creare un personaggio che sarebbe diventato famoso in tutto il mondo. Satana voleva attirare più persone possibili e conquistare nuovi seguaci attraverso questa “bambola” che avrebbe rappresentato un’offerta involontaria per il diavolo ad ogni suo acquisto.

Secondo la leggenda pare che possedere questo giocattolo renda il demone più forte.

Il diavolo mantenne la sua promessa. Quando la figlia guarì miracolosamente dalla malattia, sua madre fece altrettanto e mantenne la sua di promessa e creò “Hello Kitty”, un’ adorabile gattina.

Non è stata una coincidenza che la donna abbia scelto un gatto per il personaggio poiché questi animali sono da sempre stati associati alla stregoneria.

Inoltre chi ha notato che questo dolce giocattolo non ha la bocca? Non è strano? Secondo la leggenda, la bambola è stata disegnata senza la bocca per ricordare il cancro della bambina.

Ci sono molti altri fatti interessanti sulla famosa gattina cinese. Le orecchie a punta di Hello Kitty rappresenterebbero le corna di Satana.

E il nome? La parola “Hello” è un saluto tipico, ma “Kitty” in cinese significa “demone“, quindi “Hello Kitty” si traduce “Ciao Demone”. Chi l’avrebbe mai detto ?!

Si dice che chiunque acquisti i prodotti Hello Kitty fortifichi il ​​Demone. I satanisti di tutto il mondo usano la bambola di Hello Kitty come un simbolo segreto. Le persone adorano questa bambola così tanto da essere persino arrivate a tatuarsela sulla pelle.

A Hello Kitty è legato un’ultimo fatto davvero spaventoso. Hello Kitty, noto giocattolo per i nostri bambini, è associato ad un brutale omicidio di una donna ad Hong Kong nel 1999. Tre aggressori hanno violentato, ucciso e decapitato una donna, mettendo al posto della testa della vittima, la testa della bambola di Hello Kitty.

