VIDEO – Il cantante italiano Marco Carta è stato arrestato ieri sera a Milano, in Piazza del Duomo. Ecco cosa è successo.

Il cantante italiano Marco Carta è stato arrestato ieri sera in Piazza del Duomo a Milano, fuori dalla Rinascente. Il motivo? L’uomo, accompagnato da una donna di 53 anni, stava uscendo dal grande magazzino portando con sé sei magliette di marca, dal valore complessivo di 1200 euro. Carta aveva staccato l’antitaccheggio ad ogni capo, ma non la placchetta flessibile di sicurezza. Per questo motivo il tentato furto del cantante è stato immediatamente scoperto mentre lui usciva dal negozio. Sul luogo è intervenuta la Polizia locale di Milano, e per il momento per Marco Carta sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Marco Carta ha 34 anni, è nato a Cagliari il 21 Maggio del 1985. All’età di otto anni perse il padre, malato di leucemia, e poco dopo la madre, anche lei ammalata di tumore. Marco e il fratello sono stati cresciuti dalla nonna materna. Marco Carta deve il suo successo di cantante al talent di Maria De Filippi “Amici”, che per primo ha portato la sua voce al grande pubblico. Nel 2009 vinse Sanremo con il brando “La forza mia”.

