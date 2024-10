Zuppa di verza e patate: la ricetta della gustosa minestra autunnale

La zuppa di verza e patate è una ricetta autunnale, perfetta per le fredde serate autunnali e invernali in cui si cerca un po’ di calore.

Autunno e inverno fanno rima con zuppa e minestra calda! La cucina italiana è ricca di tradizioni, sapori e profumi che la rendono unica nel mondo. Tra le sue specialità, per l’appunto, ci sono le zuppe che vantano un posto d’onore. Si tratta di un comfort food da poter gustare durante le fredde serate autunnali e invernali. In modo particolare, la zuppa di verza e patate è un piatto semplice, ma ricco.

Con le sue foglie verde scuro, la verza e le patate si sposano in un perfetto connubio, creando una zuppa gustosissima e nutriente. Scopriamo la ricetta della zuppa di verza e patate, una gustosa minestra autunnale.

La ricetta della zuppa di verza e patate

Primo piatto che riscalda il cuore e il corpo, la zuppa di verza e patate è leggera, buona e facile da preparare. Si tratta di una ricetta vegana, che va bene per chi non consuma ingredienti di origine animale nel pieno rispetto degli animali, appunto. L’abbinamento di verza e patate è qualcosa di estremamente appetitoso. È un piatto particolarmente facile e veloce da preparare, con degli ingredienti semplicissimi. La preparazione di questa ricetta richiede venticinque minuti e un tempo di cottura di cinquanta minuti. Vediamo gli ingredienti che servono per quattro persone.

Ingredienti:

400 grammi di patate

1 spicchio d’aglio

1 verza piccola

1 litro di brodo vegetale

1 cipolla

Sale q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

Pepe q.b.

Preparazione:

Per la preparazione della zuppa di verza e patate, cominciate a pulire la verza eliminando le foglie rovinate. Tagliate la verza a metà, eliminando il gambo centrale duro. Quindi, sfogliate, lavate e tagliate a pezzi la verza. Sbucciate e lavate, quindi, le patate tagliandole a cubetti. Affettate la cipolla, schiacciate uno spicchio di aglio e fate soffriggere con un po’ di olio. Aggiungete, quindi, le patate e unite la verza, coprendo con il brodo vegetale caldo. Fate bollire, quindi abbassate la fiamma, coprite con un coperchio e fate cuocere per quaranta minuti circa fino a vedere le patate bollite che si sfaldano. Una volta terminata la cottura, aggiungete il sale. Servite, quindi, la zuppa con un filo di olio a crudo e pepe.

Da mangiare per combattere il freddo, la ricetta della zuppa di verza e patate può avere delle varianti, come quella della zuppa verza, patate e fagioli, minestra di verza, patate e riso, zuppa di verza, patate e cipolle e minestra di verza e patate con pasta.