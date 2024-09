Vladimir Luxuria è in Africa dopo L’Isola dei Famosi: le foto con lui sono virali

Dopo il flop della sua prima e probabilmente unica edizione de L’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria si sta rigenerando in Africa.

Il 2024 poteva essere l’anno della definitiva consacrazione di Vladimir Luxuria nel mondo dello spettacolo. L’ex politica ha da tempo lasciato il Quirinale e abbracciato una carriera davanti alle telecamere che però ha avuto fortune alterne. Se infatti da oltre un decennio è un volto noto del piccolo schermo e un personaggio in vista sui social, ancora oggi non è giunta l’affermazione in qualità di conduttrice né tantomeno in altri ruoli.

Persona dotata di grande intelletto e di una notevole ironia, Vladimir è stata per tanti anni un’opinionista d’eccezione in programmi di approfondimento politico ma anche di varietà. La partecipazione ai reality show le ha poi dato la spinta di notorietà giusta per provare a fare lo scarto di carriera e ottenere un ruolo maggiormente centrale.

A credere in lei è stato Pier Silvio Berlusconi, il quale ha deciso di puntare su di lei per la conduzione de L’Isola dei Famosi dopo averla vista in azione come spalla di Ilary Blasi nell’edizione precedente. Il risultato di questa investitura, tuttavia, è stato meno brillante di quanto ci si aspettasse, sia per quanto riguarda la gestione del programma sia in termini di meri risultati di audience.

Vladimir Luxuria di rilassa in Africa: le foto sono virali

Ben prima della fine dell’edizione 2024 del noto reality show era noto che Mediaset non avrebbe puntato su Vladimir per la prossima edizione del programma. Le colpe del mancato successo della trasmissione, tuttavia, non sono da imputare totalmente alla conduttrice, il programma stenta ormai da diverse edizioni e pare che il format abbia stancato buona parte del pubblico.

Al di là delle considerazioni riguardo le ragioni dell’insuccesso de L’Isola dei Famosi, sono tanti coloro i quali si chiedono come l’abbia presa Luxuria e cosa sta facendo in questa calda estate 2024. La risposta a questa curiosità è arrivata qualche ora fa direttamente dal profilo social della conduttrice.

Nell’ultimo post, infatti, Vladimir ha pubblicato una serie di scatti della sua vacanza estiva che la vede in una parte del mondo completamente differente dalla nostra. Per riposarsi e rilassarsi, infatti, ha deciso di trasferirsi in Africa e di passare del tempo in Kenya insieme alla tribù locale dei Masai.

Le foto ce la mostrano felice e sorridente insieme agli abitanti del villaggio, a dimostrazione del fatto che è riuscita a instaurare un rapporto di confidenze e amicizia con i componenti della tribù. Una bellissima esperienza insomma per allontanarsi da polemiche e frustrazioni, per ritrovare la serenità e il sorriso.