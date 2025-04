Veronica Gentili: età, studi, fratello, carriera e un fidanzato importante. Tutto quello che c’è da sapere

La nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi, Veronica Gentili è un volto noto della tv e non solo: tutto sul suo passato professionale e sulla sua vita privata.

L’Isola dei Famosi torna in prima serata su Canale 5 con in una veste totalmente rinnovata nel 2025, a partire dalla sua conduttrice. Approda per la prima volta al timone di un reality show Veronica Gentili, un volto familiare al pubblico italiano per le sue recenti apparizioni alla guida de Le Iene.

Bellezza e professionalità si uniscono alla perfezione nella romana classe 1982, che a soli 42 anni può vantare una carriera costellata di esperienze nel mondo dello spettacolo e non solo. Personaggio televisivo e giornalista, ha debuttato in veste di attrice al cinema nel film di Gabriele Muccino, Come te nessuno mai.

Figlia della gallerista Maria Antonietta Santi e dell’avvocato Giuseppe Gentili, ha intrapreso gli studi classici al liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani, per poi seguire la sua vocazione artistica. Nel 2006 infatti, ha conseguito un diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, che le ha spalancato le porte del teatro.

Il suo esordio in questo ambito l’ha vista impegnata nello stesso anno sia sul palco come attrice che dietro le scene come sceneggiatrice e regista dell’Otello di Shakespeare al Globe Theatre di Gigi Proietti. Vasta è la sua esperienza anche nel piccolo schermo, ma non mancano i gossip sulla sua vita privata.

Veronica Gentili, il nuovo volto dell’Isola dei Famosi tra tv e vita privata

Veronica Gentili ha collaborato dal 2013 con Il Fatto Quotidiano in veste di giornalista, iniziando a partecipare come opinionista in diverse trasmissioni di approfondimento politico. É passata così al ruolo di co-conduttrice su Rete 4 di Stasera Italia nel 2018, per poi guadagnare la conduzione di Buoni o cattivi su Italia 1 e Controcorrente su Rete 4.

La vera consacrazione televisiva è avvenuta nel 2023, quando la romana ha preso il posto di Belen Rodriguez a Le Iene. Prescelta come nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi in partenza a breve con un cast stellare, la Gentili è sorella di Alessandro Vespignani, un docente di Fisica, Informatica e Scienze della Salute presso la Northeastern University di Boston.

Sulla sua sfera sentimentale ha cercato sempre di mantenere un certo riserbo, ma è nota la sua relazione di lunga data (dal 2014 circa) con Massimo Galimberti. Sceneggiatore cinematografico e docente universitario a Roma Tre, di origini abruzzesi e nove anni più grande della compagna, anche lui ha protetto la storia d’amore dal mondo del gossip, anche quando la conduttrice è finita sotto ai riflettori per un presunto flirt con Marco Travaglio.

I due hanno collaborato insieme in svariate occasioni professionali e i giornali scandalistici hanno spesso fatto riferimento ad un legame segreto tra i due. Ad accendere i rumor sono intervenuti gli scatti di un ipotetico bacio paparazzato tra i due nel 2023, che tuttavia non è bastato a creare una crepa nella solida love story con Galimberti. É bastato poco infatti, per chiarire che si trattava di un semplice saluto affettuoso.