Concorrenti Isola dei Famosi 2025: Mediaset punta sull’usato sicuro, chi arriva da altri reality

Sono stati svelati finalmente tutti i concorrenti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi: molti dei naufraghi sono già a proprio agio con il mondo dei reality.

Da qualche anno a questa parte L’Isola dei Famosi, storico reality che ha inserito per la prima volta l’elemento survivor, sta vivendo una fase di stanca. La formula base del programma ha un qualcosa di stantio, il pubblico ormai è saturo del funzionamento delle sfide e delle votazioni e negli anni il numero degli spettatori è andato via via scemando.

Mediaset è consapevole che c’è bisogno di innovare, ma il rischio di un’innovazione totale è che si possa snaturare l’essenza del programma, un qualcosa che potrebbe distaccare totalmente il pubblico appassionato. Un compito difficile, dunque, quello di innovare senza stravolgere, che per il momento non ha portato i risultati sperati.

Non è un caso che per la prossima edizione del reality Mediaset si sia assicurata il ritorno di Simona Ventura, conduttrice storica del programma – ha gestito da padrona di casa le prime 8 edizioni – ex naufraga e volto amatissimo dagli italiani, nel ruolo di commentatrice unica delle vicende che si paleseranno giorno dopo giorno sull’Isola.

Svelato il cast dell’Isola dei Famosi: tantissimi naufraghi vengono da altri reality

In attesa di capire se le modifiche di quest’anno avranno la presa sperata, sono stati svelati i nomi dei primi naufraghi di questa edizione. Il cast, come in ogni reality che si rispetti, sarà fondamentale nel decretare il successo o il fallimento del programma, dunque è necessario che tra i concorrenti vi siano nomi di richiamo, ma anche persone in gradi di gestire le dinamiche del reality e di crearne di interessanti.

Per questo motivo, probabilmente, Mediaset si è concentrata principalmente sulla selezione di concorrenti che hanno già esperienza in questa tipologia di programmi e che possono dunque utilizzarla per vivacizzare la convivenza all’interno dell’Isola dei Famosi. Tanti sono i nomi che hanno già partecipato ad altri programmi simili, tra i quali spicca la vincitrice del primo Grande Fratello, Cristina Plevani.

Tra gli altri volti noti dei reality ci sono Teressanna Pugliese (ex tronista e concorrente del GF Vip), Patrizia Rossetti (GF Vip), Antonella Mosetti (GF Vip ed ex Non è la Rai), Mirko Frezza (attore ed ex concorrente di Pechino Express), Paolo Vallesi (attore ex concorrente de La Talpa) mentre Nunzio Scampitano ha partecipato ad Amici come allievo della categoria danza.

A questi esperti di reality sono poi stati aggiunti volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport come Omar Fantini (volto storico di MTV), Camila Giorgi (ex tennista), Loredana Cannata (attrice), Angelo Famao (amato cantante neomelodico) e Chiara Balestrieri, protagonista di un noto caso di cronaca.

Il cast è ricco e ben assortito sulla carta, ma bisognerà vedere in che modo i 12 naufraghi presentati interagiranno tra loro. Nel corso delle settimane verranno aggiunti altri protagonisti, tra i nomi circolati in queste settimane ci sono quello dell’ex allenatore Serse Cosmi, di Delia Duran (ex GF Vip), di Burak Ozcivit (attore della soap turca Endless Love), di Carmen Russo e del dj Shorty.