Vacanze separate, fanno bene alla relazione? I pro e i contro

Le vacanze separate sono sempre più diffuse. C’è chi le sceglie e chi è costretto a farle. Ci si chiede se questo faccia bene alla relazione.

Questo tipo di vacanze possono essere considerate un tema controverso per le coppie. Certo è che le vacanze devono essere un momento di svago e di divertimento, ma anche di riflessione. Ormai, al giorno d’oggi, c’è chi ritiene che non sia strettamente necessario fare tutto – ma proprio tutto – in coppia e che, quindi, sia più che normale, ogni tanto, fare una piccola vacanza anche separatamente.

Concedersi un proprio spazio e del tempo per se stessi può essere, sicuramente, vantaggioso anche per la coppia. Ma quali sono i pro e i contro? Scopriamo insieme se le vacanze separate fanno bene o meno alla relazione.

Pro e contro delle vacanze separate

Trovarsi sempre d’accordo non è semplice: non è raro che, all’interno di una coppia, c’è chi vorrebbe delle vacanze estive in montagna, chi al mare o in un’altra città e potrebbe capitare di sentirsi frustrati per aver rinunciato al proprio prezioso tempo libero. Fare delle vacanze separate ha dei pro importanti da tenere in considerazione, soprattutto quando si lavora tutto l’anno e si attende fortemente questo momento per poterci dedicare alle nostre passioni e a ciò che ci piace di più (anche se spesso non sai dove andare in vacanza).

Allontanarsi dalla coppia ci consente, inoltre, di guardare bene tutto in prospettiva, in modo lucido e questo può essere un beneficio. Senza contare che si allentano le tensioni e che è un’occasione per sentire quanto ci manchi realmente la dolce metà, rinvigorendo i sentimenti (se questi ci sono). Spesso ci si dimentica che, in una relazione equilibrata, serve anche stare bene da soli e lasciare che il partner abbia anche il proprio spazio.

Del resto, non è strano avere interessi diversi e fare delle vacanze separate permetterebbe a entrambi di vivere delle esperienze senza compromessi. L’importante è mantenere una comunicazione aperta, discutendo dei pro e dei contro cercando di andare incontro ai desideri del proprio partner.

Coltivare i propri spazi e interessi: fare ciò che ci rende felici

Da evitare sono, invece, gli atteggiamenti possessivi che potrebbero rovinare la coppia. Il primo consiglio è, quindi, quello di viverla serenamente: si tratta, infatti, semplicemente di coltivare del tempo per se stessi e i propri hobby. Una scelta come quella delle vacanze separate, inoltre, è un’ottima prova per la fiducia: dovreste averne e, se non ne avete, chiedetevi come mai.

C’è, poi, chi fa vacanze separate per necessità: non sempre è possibile far combaciare le ferie e questo accade anche quando si hanno dei figli.

Spesso non si pensa bene delle vacanze separate per convenzioni sociali ma, in realtà, è fondamentale ricordare quanto sia importante fare ciò che ci rende felici. Si tratta di una scelta che aiuta a riconnettersi con i propri bisogni, che sono sempre lì e ci aiutano a ricordarci chi siamo veramente.