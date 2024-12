Vacanze invernali in stile alpino: Austria, tra paesaggi fiabeschi e relax

Tra le mete che meglio incarnano il fascino alpino, la Valle del Defereggen (Defereggental in lingua tedesca), ubicata nel Tirolo orientale, è una scelta particolarmente azzeccata per una vacanza invernale. Nei mesi più freddi, infatti, questo delizioso angolo d’Austria, situato a breve distanza dall’Italia, offre paesaggi innevati, borghi che sembrano usciti da un quadro e una ricca gamma di attività per chi desidera un soggiorno all’insegna dello sport e del relax.

St. Jakob in Defereggen, la località principale della valle, accoglie i tanti turisti con la sua atmosfera autentica e le tradizioni alpine che rendono il periodo invernale ancora più magico.

Comfort e relax per tutta la famiglia

Il punto di partenza per vivere appieno la vacanza in famiglia nella Defereggental è scegliere una struttura accogliente e dotata di tutti i comfort che possa regalarvi il mix perfetto tra benessere e ospitalità. Fortunatamente, trovare un super family hotel in Austria non è certo difficile. Uno di questi è l’elegante Alpinhotel Jesacherhof, un hotel 4 stelle superior circondato da un paesaggio fiabesco e che vi metterà a disposizione un’ampia area benessere con mondo saune, piscina interna ed esterna riscaldate tutto l’anno a 32 °C, trattamenti benessere personalizzati, raffinata cucina e tanto altro ancora.

Avventure sulla neve: il comprensorio di St. Jakob im Defereggental

Gli appassionati di sci e snowboard troveranno nel comprensorio sciistico St. Jakob im Defereggental-Brunnalm il loro luogo ideale. Con piste ben curate e adatte a ogni livello di abilità, questo comprensorio è il cuore dell’offerta invernale della valle. Gli impianti sciistici resteranno aperti fino al 21 aprile 2025 e vi permetteranno di godere al meglio della neve, sia che siate sciatori esperti, sia che siate alle prime armi. Gli appassionati di snowboard avranno invece a disposizione lo spazioso Snowpark “defRaggn” dove troveranno diversi ostacoli fra cui salti e ringhiere. Peraltro è presente anche uno spazio riservato ai più piccoli.

Oltre lo sci: escursioni e benessere nella natura

Se avete bambini piccoli e preferite attività più tranquille, la valle del Defereggen offre percorsi per escursioni invernali e ciaspolate attraverso boschi innevati e paesaggi incontaminati. Queste piacevoli gite vi permetteranno di scoprire la bellezza dei paesaggi alpini e di ammirare panorami che vi resteranno nel cuore. Al termine della giornata, il calore delle baite tradizionali vi aspetta per gustare specialità come lo strudel o i canederli, accompagnati da un bicchiere di vin brûlé.

Tradizioni alpine e mercatini natalizi

La stagione invernale nella Defereggental non è soltanto sport o escursioni nella neve: è anche un’immersione nelle tradizioni locali. Durante il periodo natalizio, i mercatini come quello di Lienz (splendida località a meno di un’ora di distanza), offrono un’esperienza unica tra artigianato locale, prodotti tipici e l’atmosfera magica delle feste.

Anche a St. Jakob in Defereggen e nei dintorni vengono spesso organizzati eventi culturali e ricreativi. Per la stagione 2024/2025, sono previsti diversi appuntamenti, come per esempio il “Mercato dei Contadini” che arricchiranno il vostro soggiorno con un tocco di autenticità.

Insomma, l’inverno in Austria, tra paesaggi fiabeschi e momenti di relax, è un’esperienza che rimane sicuramente impressa. La Defereggental, con la sua accoglienza unica, saprà regalarvi un soggiorno che unisce sport, natura e tradizioni in un equilibrio perfetto.