Uomini e Donne, l’ex corteggiatore si fidanza con la superstar della tv? L’annuncio clamoroso – chedonna.it

L’ex corteggiatore di Uomini e donne è stato avvistato in compagnia della superstar della televisione italiana: che sia nata una nuova coppia, quella dell’estate? L’indiscrezione clamorosa.

Vedendo un po’ tutto quello che sta accadendo sui diversi social network, si può affermare che questa di quest’anno è sicuramente l’estate dell’amore. Tra persone che decidono di intraprendere un percorso mano nella mano, coppie che convolano a nozze ed altre in dolce attesa, questa bella stagione sta portando un po’ di allegria e passione un po’ ovunque.

In queste ultime ore, ad esempio, sta facendo parecchio chiacchierare un’indiscrezione che vede coinvolto un ex corteggiatore di Uomini e donne. Stando a quanto si apprende da una segnalazione riportata sul canale social ufficiale di Deianira Marzano, rimbalzata poi su tutto il web, sembrerebbe che l’ex volto del dating show di Canale 5 sia stato avvistato in compagnia di una superstar della televisione italiana.

L’ex corteggiatore di Uomini e donne ritrova l’amore e si fidanzata con la superstar italiana? L’indiscrezione

È stato uno dei volti indiscussi della passata edizione di Uomini e donne, eppure – ancora adesso – l’ex corteggiatore di Canale 5 fa parlare di sé. Vi ricordate Andrea Foriglio, l’osteopata dei Vip? Ebbene, sembrerebbe che in queste ultime ore sia stato avvistato insieme ad un volto parecchio conosciuto della televisione italiana: Belen Rodriguez.

Attualmente la conduttrice e showgirl argentina si trova in vacanza insieme a sua figlia Luna Marì, eppure sembrerebbe che nelle scorse sia stata avvistata su una delle spiagge locali dell’isola sarda insieme all’ex fidanzato di Guendalina Canessa. I due, sia chiaro, non sono stati assolutamente visti insieme in atteggiamenti intimi o equivoci. Piuttosto, da come riporta la segnalazione, i due sembrerebbero che abbiano trascorso un po’ di tempo insieme a giocare a racchettoni.

Ad ogni modo, un’indiscrezione del genere non può assolutamente passare inosservata. Da una parte, infatti, fa pensare quanto sia piccolo il mondo. Dall’altra, però, fa sperare che Belen, così come Andrea, dopo tante delusioni e sofferenze d’amore, possa trovare qualcuno che faccia davvero al caso loro. Nell’ultimo periodo, ad esempio, la showgirl è finita sulla bocca di tutti per via di un presunto flirt con Olly. Anche in questo caso, però, la Rodriguez non ha assolutamente proferito parola.