Uomini e Donne, ecco la scelta di Gianmarco Steri: lo spoiler scatena le polemiche

Continuano le polemiche sul trono di Gianmarco Steri: lo spoiler sulla scelta scatena le polemiche sul web, mentre siamo ad un punto di svolta.

Questa stagione dello storico programma di Maria de Filippi si concentra principalmente sul protagonista del trono di quest’anno, Gianmarco Steri, arrivato ad un punto di svolta sul quale non mancano le polemiche di alcuni addetti ai lavori.

Il trono di Gianmarco Steri ha conquistato sin da subito molti consensi, soprattutto da parte del pubblico femminile che non si è fatto attendere; sono state, infatti, moltissime le richieste arrivate alla redazione di Uomini e Donne appena annunciato il protagonista del nuovo trono, arrivato dalla delusione come corteggiatore di Martina de Ioannon (la cui scelta fu Ciro). Si parla di circa 8 mila ragazze che hanno chiamato la redazione del dating show di Maria de Filippi, appena aperte le candidature come corteggiatrici di Steri.

Gianmarco, la difficile scelta a Uomini e Donne

Gianmarco Steri è arrivato sul trono di questa stagione di Uomini e Donne all’indomani della delusione nel ruolo di corteggiatore della tronista Martina che, arrivata alla fine del percorso, gli ha preferito Ciro Solimeno. Il barbiere ha sin da subito conquistato il pubblico in studio e da casa, ma il suo percorso come tronista non è stato sempre facile e, ora che siamo arrivati al giro di boa e a poche settimane dalla scelta, il ventottenne romano sembra non avere ancora le idee chiare.

Le scorse registrazioni avevano già anticipato una serie di capovolgimenti che hanno creato dubbi e scompiglio sulla strada verso la scelta di Gianmarco. Se infatti, sono stati ben due i baci scambiati con la corteggiatrice Nadia, a far nascere dubbi e incertezze sono state le discussioni con le altre corteggiatrici e le reazioni dello stesso tronista.

Gli esperti di gossip si sono scatenati sui social, commentando questa parte finale del trono di Steri senza far mancare dubbi e polemiche sulle scelte del ragazzo. A mettere dubbi sul vero interesse di Steri su Francesca, ad esempio, si sono trovati concordi Alessandro Rosica e Lorenzo Pugnaloni, certi del fatto che il tronista abbia tenuto la ragazza nel parterre solo perché piace al pubblico.

In particolare nelle ultime ore Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato una storia sul suo profilo, in cui conferma la sua idea che quello di Steri sia un “trono senza senso”, convinto che Gianmarco sceglierà Cristina nonostante “devo dire che da parte di lei c’è interesse zero”. Pugnaloni non ha quindi dubbi, sottolineando anche che la scelta avrà “compatibilità al 100%”, in quanto “lei non vedrà l’ora di essere conosciuta come la scelta di Gianmarco, e a lui farà comodo per uscire con qualcuna e non lasciare il trono facendo una figura di…”. E su Francesca, afferma che fa bene se se ne va, mentre vedrebbe bene Nadia sul prossimo trono di settembre.