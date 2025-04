Unghie rovinate, sono questi i trattamenti migliori da scegliere: torneranno più belle di prima!

Le unghie sono da sempre sinonimo di raffinatezza in molti però non sanno che sono dei veri e propri indicatori della nostra salute.

Se le unghie sono fragili, spezzate o spente infatti non si tratta quasi mai di una semplice coincidenza ma la condizione di quest’ultime ci indica problemi nel nostro stato di salute.Spesso infatti la situazione è più complessa e dietro un letto unghiale che si sfalda o nascosta dietro una lamina debole probabilmente dietro questo stato si celano alcuni fattori che congiunti meritano un attenzione approfondita in modo tale da non procedere con trattamenti a caso.

Ciò che realmente determina la qualità dell’unghia è il suo stato interno a livello della matrice. La genetica, l’alimentazione ,le abitudini quotidiane e persino la microcircolazione entrano in gioco. Per interpretare cosa sta accadendo alle unghie anche al nostro corpo bisogna saper interpretare cosaci dice il nostro corpo in modo tale da no ricorrere a prodotti “miracolosi”, serve infatti metodo, osservazione e, soprattutto, consapevolezza.

Unghie rovinate come agire per rimediare

Il deterioramento delle unghie può derivare da cause, dal punto di vista biologico, l’origine potrebbe essere genetica, lo spessore dell’unghia infatti ne determina la robustezza e resistenza e ed è collegata alla dimensione della matrice, ovvero la struttura cellulare che si trova alla base della crescita.

Una matrice piccola produrrà unghie fragili e sottili, ma non sono solo i fattori genetici ad influenzare la crescita e la robustezza delle unghie ma anche l’alimentazione povera di vitamine e oligoelementi.

Ci sono poi da prendere in considerazione i fattori esterni ad esempio i contatto assiduo con l’acqua e anche con detersivi chimici e anche digitare continuamente al pc potrebbe causare danni alle unghie.

La prima cosa da fare prima di agire impulsivamente è quella di classificare lo stato delle unghie valutando la resistenza al piegamento, facendo una minima pressione sul margine libero dell’unghia si puo determinare se siano eccessivamente morbide normali o semplicemente secche.

In base alla problematica delle vostre unghie andrà studiata una strategia, se le vostre unghie sono eccessivamente morbide sicuramente andranno trattate con dell’indurente mentre se le unghie sono secche sicuramente dovrete utilizzare un prodotto nutriente solitamente a base oleosa, nel caso in cui si debba affrontare un unghia con danni strutturali, come dopo la rimozione di ricostruzioni andrà sicuramente integrato un prodotto a base di cheratina.