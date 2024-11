Le unghie olio d’oliva sono il trend della stagione autunnale-invernale, perfetto anche per le feste natalizie.

Quando si parla della cura delle unghie, non possiamo non menzionare la nail art e un colore che sta facendo parlare molto di sé, durante la stagione autunnale-invernale: l’olio d’oliva. Ormai must-have per le amanti della nail art, le Olive Green Nails sono la tendenza autunnale-invernale amatissima.

Si tratta di una nuance che si sposa alla perfezione con le giornate più fredde. Scopriamo insieme di più sulle unghie olio d’oliva, il trend della stagione autunnale-invernale perfetto anche a Natale.

Martini Nails da copiare: l’Olive Green che ti conquista



Le unghie olio d’oliva o verde oliva – conosciute anche come Olive Green Nails o Martini Nails – sono perfette per essere abbinate a capi d’abbigliamento e accessori dalle tonalità calde e avvolgenti come il chocolate, il nero e il verde bosco, ma anche con nuance tenui come il bianco e il grigio perla.



Per un look romantico e delicato, sono la scelta ideale e a dimostrarlo sono diverse star, che stanno sfoggiando delle Olive Green Nails fantastiche. Tra queste, c’è Selena Gomez che le ha mostrate con soddisfazione, alimentando il trend già lanciatissimo sui social. Certamente, il verde oliva si sposa bene con un French abbinato a una nuance nude, rosa, golden e ad altre sfumature green o glitterate.

A ognuna le sue unghie olio d’oliva: le forme da scegliere



È da premettere che le unghie olio d’oliva sono disponibili in più versioni, a seconda dei propri gusti. Ci sono, infatti, versioni più tendenti al giallo e altre dal verde più profondo, che si avvicina alle olive mature. Una cosa è certa: è un colore perfetto per la stagione delle festività natalizie, ma occorre pensare anche alla forma!



Una forma ovale va bene su dita più “massicce”, perché le allunga. Chi ha mani affusolate, invece, potrebbe puntare sulle forme quadrate. Meglio evitare, invece, lo stiletto e via libera al lipstick, flare e a mandorla. La scelta, ovviamente, dipende dai gusti e dalla forma delle proprie mani. Ricordate, poi, che per un effetto bagnato le unghie olio d’oliva è meglio che siano lucide, perché l’opaco “spegne” un po’ il loro punto di forza.