Unghie, il colore “Ballet Pink” è il più cool della primavera: le star ne vanno matte, sta bene a tutte

Scopri perché lo smalto Ballet Pink è la tendenza unghie della primavera 2025: elegante, versatile e perfetto per ogni stile.

Con la bella stagione alle porte cresce la voglia di colori chiari, pastello e luminosi. Non stupisce che in primavera anche le tendenze unghie si rinnovano. Colori più delicati, finish luminosi e una palette che, abbandonati i toni scuri dell’inverno, abbraccia nuance morbide e glamour. Tra le principali tendenze della primavera 2025 troviamo un colore in particolare: il rosa Ballet Pink.

Si tratta di una particolare tonalità di rosa, quasi cipriato, ispirato ai body delle ballerine classiche. Si caratterizza per un finish sobrio e chic e il suo effetto clean, in linea con quelle che sono le tendenze del momento, anche in fatto di makeup.

Amatissimo dalle celebrity, questa particolare tonalità di rosa è un vero must-have di stagione. Si adatta infatti a ogni incarnato ed’è il compromesso ideale per chi ama il nude ma preferisce comunque dare un tocco di colore alle unghie.

Rosa Balletto, il colore che illumina le mani: perfetto per la primavera 2025

Con l’arrivo della primavera torna la voglia di abbracciare le nuance dei colori pastelli, veri protagonisti delle stagioni calde, come il Ballet Pink. Dopo anni in cui il lilla ha rappresentato il colore di punta per la manicure primaverile, il 2025 sembra abbracciare un rosa più tenue e lattiginoso. Una tonalità che esalta le unghie senza tuttavia risultare eccessivo.

Uno dei punti di vantaggio del Ballet Pink è la possibilità di poterlo applicare comodamente a casa, è infatti una colorazione che consente di ottenere un risultato professionale in pochi passaggi. Dopo aver preparato l’unghia è bene applicare uno smalto base trasparente, così da proteggere e uniformare la superficie. In caso di unghie fragili è preferibile applicare anche uno strato di indurente.

A questo punto è possibile passare una o due mani di smalto Ballet Pink, a seconda della coprenza desiderata. Per concludere la manicure è bene applicare, una volta asciugatosi lo smalto, uno strato di top coat lucido così da sigillare il colore e donare brillantezza alle unghie. Infine, un top coat lucido per sigillare il colore e aggiungere brillantezza.

Trattandosi di un colore nude si presta anche a numerose personalizzazioni, come per esempio l’applicazione di una polvere cromata che dona un riflesso madreperlato all’unghia, da applicare prima dell’ultimo strato di top coat. Questo piccolo twist rende la manicure ancora più raffinata, mantenendo lo spirito sobrio e chic che caratterizza il rosa balletto.