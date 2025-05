Un posto al sole anticipazioni: il nuovo personaggio promette di rapire il pubblico, ecco di chi si tratta

La notizia sta facendo il giro del web, ecco il nuovo personaggio super atteso per quanto riguarda il programma storico di Rai tre!

Sono tantissimi anni che possiamo vedere le storie che ruotano attorno a Palazzo Palladini tutte le sere e rimaniamo sempre incantati dai vari colpi di scena ma non solamente, anche dalle storie narrate che rispecchiano sempre quello che stiamo vivendo in questo momento particolare e storico della nostra vita.

Ma, una notizia incredibile ha sconvolto tutti, a brevissimo ci sarà un nuovo ingresso nel nostro amato programma. Andiamo a vedere di chi si tratta e quale personaggio interpreta in anteprima.

Arriva una novità ad Un posto al sole, ecco di chi si tratta

Da pochissimo abbiamo visto fare un timido ingresso ad un personaggio che sarà molto importante nelle prossime puntate della nostra amatissima soap opera che si gira completamente a Napoli. Parliamo, come sappiamo bene di Un Posto al sole, ma a chi ci riferiamo? Se avete notato bene, dal 30 aprile, ha fatto i suoi primi passi Antonietta, ovvero la moglie di Gennaro.

L’uomo, al momento, sta denigrando la moglie con atteggiamenti molto autoritaria. La donna, sta muovendo i primi passi nella soap opera ma ha già conquistato il pubblico per via della sua incredibile genuinità che ha dimostrato. Vive anche con un certo disagio le ambizioni, eccessive, del marito. Lui, poi, non la tratta nel migliore dei modi, anzi, la umilia e la zittisce.

La considera, insomma, coma una sorta di peso, ma siamo certi che nelle prossime puntate ci sarà qualcosa che ci lascerà completamente senza parole. Ma chi presta il volto ad Antonietta? L’attrice che la interpreta si chiama Rita Rusciano. E’ nata a Napoli il 27 febbraio 1986 ed ha iniziato a recitare da giovanissima.

E’ entrata nella sua prima compagnia teatrale a solamente 16 anni. Da quel momento in poi tra prove e palcoscenici non ha mai lasciato questo mondo. Decide poi di trasferirsi a Milano dove continua la formazione al CTA e lavora anche con il metodo Strasberg. Ma non solamente, si dedica anche alla danza e al canto.

Insomma un cammino che mostra tutta la sua voglia di lavorare in questo modo. Iniziamo anche con i primi spot pubblicitari ed i corti. Ha avuto anche dei ruoli in Che Dio ci aiuti 4 e Un passo dal cielo 4. Quindi, da questo momento in poi non perdete di vista il nuovo personaggio arrivato ad Un posto al sole perché siamo assolutamente certi che ci regalerà dei momenti molto interessanti.