Ultim’ora Re Carlo, arriva la decisione devastante su Harry: piangono tutti

L’ultima intervista rilasciata dal principe Harry ha scatenato un vespaio di polemiche e confermato che la distanza tra il figliol prodigo e la famiglia natale è ancora più ampia di quanto non si immaginasse già.

La decisione di Harry di Windsor di lasciare l’Inghilterra e i doveri reali per perseguire la serenità e la felicità della sua famiglia e di sua moglie ha lasciato l’amaro in bocca a tutti gli inglesi. Una decisione controversa che è diventata decisamente avversata in patria quando lui e la consorte hanno deciso di svelare le ragioni di questa scelta con un’intervista in cui lanciavano accuse all’establishment reale e alla Royal Family.

La situazione non è migliorata in seguito, visto che Harry e Meghan hanno rincarato la dose con una serie tv, un podcast e un libro che sono stati accolti come ulteriori frecciate dai parenti del Duca di Sussex. La posizione dei reali è chiara da tempo: qualsiasi problema fosse sorto in quegli anni poteva essere risolto internamente e non c’era motivo di rendere pubbliche le problematiche e gettare fango sulla famiglia reale.

La decisione di svelare retroscena familiari è stata vista in Gran Bretagna come un modo di monetizzare una decisione presa per esclusivo interesse e convenienza. William, fratello maggiore e futuro Re, non vuole saperne di riconciliarsi e Carlo – attuale sovrano – sebbene abbia lanciato nel tempo qualche ramoscello d’ulivo, alla fine non ha compiuto chissà quale passo verso il figlio.

L’intervista di Harry lo ha allontanato dal padre? Cosa dicono gli esperti reali

Nemmeno le malattie di Carlo e Kate hanno cambiato la situazione. Harry è rimasto sulla posizione iniziale e continua a sostenere di non poter fare ritorno in Inghilterra con i figli se non gli verrà concessa una scorta che assicuri l’incolumità a lui e alla sua famiglia. Su questo punto la famiglia reale britannica però sembra non essere intenzionata a trattare.

Durante l’ultima intervista rilasciata dal principe in fuga alla BBC, la questione è stata sottolineata nuovamente poiché il secondogenito di Carlo e Diana vorrebbe tornare per stare vicino al padre e permettergli di conoscere i suoi figli, prima che accada l’inevitabile: “Non so quanto tempo gli rimanga…”.

Una sottolineatura che secondo gli esperti di affari reali rappresenterebbe l’ennesimo autogol, l’ennesimo motivo di distanza tra lui e il resto della sua famiglia. Richard Fitzwilliams ha dichiarato a Us Weekly che l’intervista conferma: “La visione del Re che lui è inaffidabile” e aggiunto: “Il commento di Harry sulla salute del padre non verrà preso bene”.

Dello stesso avviso anche il biografo reale Christian Andersen, il quale ha dichiarato: “Se Harry vuole davvero riconciliarsi con la sua famiglia deve dimostrarlo in altro modo. Si è dato il colpo di grazia quando ha dichiarato di voler seppellire l’ascia perché non sa quanto tempo da vivere rimanga al padre”.