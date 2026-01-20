Tutti pazzi per la principessa Leonor, erede al trono di Spagna: la sua formazione

Leonor di Borbone, 20 anni, bellissima, timida, riservata e piena di responsabilità. Sembra una fanciulla uscita da una favola. La Spagna conta su di lei per risollevare le sorti della sua casa Reale.

Quando la piccola Leonor è nata nella clinica privata Ruber Internacional di Madrid, quel 31 ottobre 2005, il padre, Filippo si dimenticò perfino di chiedere se si trattava di un maschio o di una femmina, era talmente emozionato che solo all’arrivo dell’infermiera pensò bene di domandare il sesso.

Quello fu il giorno della notizia, dopo Filippo non ci sarebbe stato un altro re ma una regina. Leonor ora è giovane e splendida fanciulla alta, bionda con gli occhi azzurri. Sembra la perfezione fatta ragazza e vista da fuori potrebbe sembrare anche la protagonista di una vita perfetta. La sua educazione e la sua formazione, tuttavia sono molto complesse.

Leonor di Borbone, la preparazione della futura regina di Spagna

Pochi parlano di lei, gli occhi sono sempre puntati su reali più ‘inflazionati’, Leonor di Borbone, in silenzio, con discrezione, eleganza e classe, sta crescendo e si sta formando in modo preciso e complesso dando vita ad un profilo istituzionale di livello elevatissimo. Leonor di Borbone ha 20 anni e naturalmente la sua preparazione è iniziata in giovane età. Lei è la figlia maggiore di re Felipe VI e della regina Letizia, è la Principessa delle Asturie.

Leonor rappresenta la continuità della monarchia spagnola. Ha partecipato a momenti ufficiali ed eventi pubblici fin dalla tenera età per potersi abituare progressivamente e prepararsi all’importante ruolo che assumerà in futuro. La Casa Reale ha avuto come priorità la formazione accademica della giovane.

La principessa ha frequentato il Baccalaureato Internazionale all’UWC Atlantic College del Galles, riconosciuta per un tipo di approccio multiculturale. Oltre alla sua lingua madre Leonor parla inglese in modo fluido, francese e ha studiato le lingue co-ufficiali della Spagna, il catalano, il galiziano e euskera.

Ha anche acquisito nozioni di altre lingue di interesse internazionale. Naturalmente questo servirà in futuro per il ruolo diplomatico e rappresentativo che dovrà sostenere nel corso della sua carriera come regina, quando avrà a che fare con i regnanti, i politici e i diplomatici di tutti il mondo.

Allo stato attuale la giovane sta anche seguendo una formazione militare, step fondamentale per diventare monarca di Spagna. Se salirà al trono, diventerà la prima regina regnante dai tempi di Isabella II nel XIX secolo. Come si può intuire dalla sua formazione sta prendendo forma il profilo di una futura regina molto preparata e in grado di affrontare importanti sfide di fronte ad una monarchia moderna e globalizzata.