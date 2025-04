Il trucco occhi che apre lo sguardo in 30 secondi senza filler né botox

Grazie al make-up, è possibile aprire lo sguardo e renderlo più luminoso che mai, senza ricorrere a ritocchi invasivi come filler e botox.

C’è chi vorrebbe uno sguardo luminoso e aperto, in grado di conquistare chiunque! Generalmente, capita di ricorrere a trattamenti “invasivi” come filler e botox, ma è davvero necessario? Ci sono dei rimedi che possono rendere il nostro sguardo perfetto, con un effetto “lifting” last-minute.

Esiste un metodo semplicissimo, veloce e davvero alla portata di tutti per fare la differenza. Scopriamo insieme di più sul trucco occhi che apre lo sguardo in 30 secondi senza filler né botox.

Come aprire lo sguardo con il giusto make-up occhi

Chi ha poco tempo, vuole risparmiare o non vuole sottoporsi a trattamenti come botox o filler, può ricorrere a un metodo infallibile: il caro vecchio make-up! Basta un trucco strategico per riuscire a valorizzare gli occhi, facendoli apparire più grandi e luminosi sia per un look casual che per un look chic. Il make-up può essere davvero un alleato, se applicato nei punti giusti. Ecco come aprire lo sguardo con il giusto make-up occhi.



Illumina l’angolo all’interno degli occhi: la chiave è riuscire a giocare con ombre e luci, mettendo in evidenza alcune zone e nascondendone altre così da ottenere uno sguardo più aperto. Comincia applicando illuminante o ombretto chiaro di color avorio, champagne o rosa perlato. Tutto questo all’interno dell’occhio. Crea profondità nella piega dell’occhio: ricorri a un ombretto opaco più scuro del tono della tua pelle, sfumando nella piega dell’occhio così da donare tridimensionalità e sollevare la palpebra, visivamente. Applica l’eyeliner: scegli un tratto preciso e sottile, seguendo la linea delle ciglia superiori allungando verso l’esterno delicatamente (con una codina che va verso l’alto). Ricorri a una matita nude: questa può essere messa nella rima interna inferiore dell’occhio. Sono da evitare i colori scuri. Usa il mascara: dopo aver piegato le ciglia con un piegaciglia, ricorri a un mascara allungante e incurvante. È un metodo che alza lo sguardo con un effetto lifting.

Basta seguire dei semplici passaggi per ottenere uno sguardo luminoso e più aperto, in pochi secondi e facilmente senza ritocchi. Sei pronta a dare vita alla nuova te che tutti ameranno? Scopri la differenza tra botox e filler per labbra e viso e tutto quello che devi sapere sul filler labbra.