Addio Contouring, benvenuto Triangle Blush: il trend che sta conquistando il mondo

Il Triangle Blush illumina il viso, non lo appesantisce e dona un effetto lifting immediato. Questo trend sta impazzando sui social.

Il mondo del make-up è chiaramente in continua evoluzione. Ogni stagione porta con sé nuove tendenze e segreti, proprio come quello della moda. Nel caso della bellezza, l’obiettivo è quasi sempre quello di rendere il viso luminoso e naturale. Per tanti anni, il Contouring ha dominato la scena, ma ora è arrivato il momento di qualcosa di nuovo e fresco.

Il Triangle Blush è una tecnica che sta spopolando sui social, di cui vanno matte make-up artist e influencer. Scopriamo il trend che sta conquistando il mondo e cosa sapere del Triangle Blush.

Cos’è il Triangle Blush? Come farlo per un look da vera star

Il Triangle Blush è una tecnica perfetta per scolpire il volto, con un semplice tocco di colore. Si tratta di un look radioso, che evita l’effetto “maschera” del Contouring più tradizionale. Cos’è il Triangle Blush, quindi? È una tecnica di applicazione del fard, che sfrutta la forma triangolare per dare al viso un effetto lifting immediato. A differenza del Blush più classico – che si applica solo sulle guance – il Triangle Blush gioca con le angolazioni per definire i tratti del volto in modo naturale. Come farlo per un look da vera star?



Scegli il Blush giusto: per prima cosa, opta per uno che sia in polvere o in crema, in base al tuo tipo di pelle. Generalmente, colori come pesca, terracotta e rosa vanno sempre bene su tutte le carnagioni. Individua il punto del viso: devi applicare il Blush a triangolo tra lo zigomo e la parte vicino alla tempia. Deve partire dalla guancia e salire verso l’orecchio, chiudendosi nella zona degli occhi. Sfuma verso l’alto: con un pennello, cerca di sfumare il Blush verso l’esterno e verso l’alto per ottenere un effetto glow definito. Abbina l’illuminante: aggiungilo sopra la parte alta degli zigomi per un effetto più naturale possibile e una pelle luminosa.

Il Triangle Blush piace perché illumina il viso senza appesantirlo, dona un effetto lifting immediato e si adatta a ogni tipo di viso. È, insomma, la risposta adatta a chi vuole un make-up facile e veloce, ma che sia d’impatto. Scopri anche come realizzare il Contouring in base alla forma del viso e come scegliere l’illuminante.