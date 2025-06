Tradimento, anticipazioni fino al 14 giugno: scatta il bacio, chi si sposa

Clamoroso colpo di scena nelle puntate di Tradimento che andranno in onda fino al 14 giugno: scatterà un bacio inaspettato ed arriveranno finalmente le nozze tanto attese.

Tradimento è la serie tv che attualmente sta andando in onda su Canale 5 e che, sulla scia di Terra Amara ed Endless Love, sta conquistando sempre più terreno e consensi. Purtroppo, manca pochissimo al suo finale di stagione, eppure sembrerebbe che, in attesa, le puntate che verranno saranno pieni di colpi di scena.

Nelle trame degli episodi che andranno in onda fino al 14 giugno, ad esempio, sembrerebbe che accadrà davvero di tutto. Da una parte, da quanto si legge da alcune anticipazioni trapelate sul web, pare che ci sarà un bacio tra due personaggi della soap. E dall’altra, invece, arriveranno le nozze tanto attese.

Insomma, queste due settimane di messa in onda di Tradimento saranno piuttosto intense. Inutile dire, ovviamente, che le prossime puntate si occuperanno anche di Oylum e di Tolga, ma anche del sentimento che la giovane figlia di Guzide scoprirà di provare per il cugino di Behram.

Cosa accadrà nelle puntate di Tradimento fino al 14 giugno: anticipazioni shock

In queste ultime puntate di Tradimento, il pubblico di Canale 5 è parecchio interessato alle avventure di Oylum e Kahraman. Che il giovane cugino di Behram sia interessato alla figlia di Guzide è ormai risaputo, ma adesso sembrerebbe che anche la giovane sia pronta a ricambiare il suo sentimento. Le anticipazioni dei prossimi episodi della soap turca, infatti, rivelano che i due ufficializzeranno il loro fidanzamento e saranno pronti a giurarsi amore eterno.

Le ‘sorprese’, però, non stanno affatto per finire. Le puntate che andranno in onda fino al 14 giugno, infatti, vedranno altre coppie come protagoniste indiscusse. Da una parte, infatti, ci saranno Ipek ed Oltan e dall’altra, invece, Sezai e Guzide. Si tratta di personaggi, al di là della giudice, che sono subentrati nella dizi turca in un secondo momento, ma che si sono immediatamente rivelati indispensabili per le trame.

In particolare, gli spoiler dicono che il padre di Tolga e la figlia di Sezai daranno libero sfogo al proprio interesse durante un viaggio di lavoro. I due, costretti a fermarsi in un albergo, si lasceranno andare ad un bacio perlopiù passionale. La madre di Oylum ed Oltan, invece, verrà invitata dal suo ‘amico’ per una breve vacanza in campagna e riceverà la proposta di matrimonio.