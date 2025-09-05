Tradimento, anticipazioni 5 settembre: Guzide fa una scelta che le cambia la vita – chedonna.it

Anticipazioni per il secondo appuntamento della seconda stagione di Tradimento, in onda il 5 settembre: la scelta di Guzide cambia per sempre la sua vita.

Dopo l’esordio di fine agosto, a seguito di un lungo stop estivo, Tradimento è finalmente tornata in onda (in prima serata) su Canale 5: la serie turca ha riaperto col botto, proponendo subito diverse situazioni drammatiche e vari intrecci, che verranno direttamente sviluppati nel nuovo appuntamento di questa seconda stagione.

Il ritorno di Tradimento, in onda il 29 agosto, è stato piuttosto soddisfacente per Mediaset, che ha totalizzato su canale 5 più di 2.042.000 spettatori, con uno share del 16.4%; numeri (che hanno portato alla vittoria della serata contro la Rai) decisamente importanti, soprattutto per il periodo (ancora comunque estivo e di vacanza) e che sembrano destinati anche a migliorare..

A questo punto, non ci resta che proiettarci verso il nuovo appuntamento di questa seconda stagione, previsto in prima serata per venerdì 5 settembre: cosa vedremo in onda? Tra i diversi avvenimenti, secondo quanto trapelato dalle anticipazioni, assisteremo alla decisione di Guzide, una di quelle che cambiano per sempre la vita.

Tradimento, anticipazioni 5 settembre: Guzide fa una scelta sorprendente, mentre Tolga…

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni di TV Sorrisi e Canzoni, il prossimo appuntamento del 5 settembre con Tradimento 2 proporrà un colpo di scena clamoroso. Dopo quanto successo la scorsa puntata, Guzide è intenzionata a fare chiarezza sul rapporto fra Sezai e Kadriye, andando a far visita alla donna; questo porterà ad un successivo scontro con Sezai, dopo il quale Guzide prenderà una scelta sorprendente.

La donna, al termine dell’accesa discussione, è più convinta che mai di mettere fine al suo matrimonio: raccontando l’accaduto alla famiglia, comunica ufficialmente di volere il divorzio da Sezai. La storia d’amore è già finita per un semplice malinteso, o alla fine la verità verrà a galla?

Nel frattempo, Selin viene arrestata dopo aver sparato a Tolga; in carcere, si rifiutà però di testimoniare e anche di difendersi con un avvocato, come sarebbe suo diritto. Tolga è intanto ricoverato in ospedale in condizioni critiche per i tre proiettili nel corpo; Oylum va a visitarlo di nascosto, mentre viene informata (insieme a Oltan) delle sue gravi condizioni.

Mualla è sempre più sospettosa e crede che Oylum sia ancora innamorata di Tolga; inoltre, comincia a pensare in maniera convinta che fosse con lui al momento della sparatoria. In ospedale, Oltan conosce una ragazza in grave condizioni e sua sorella: scoperta la sua storia (la giovane è stata picchiata dal suo ex fidanzato) decide di farle giustizia.