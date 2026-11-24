Novembre porta con sé il piacere del forno acceso, il profumo avvolgente delle spezie e la dolcezza naturale dei cachi, veri protagonisti dei dolci autunnali.

Con la loro polpa morbida e zuccherina, questi frutti permettono di realizzare dessert soffici e ricchi di sapore: da una torta fragrante alla cannella a un impasto leggero arricchito da fette dorate e una nota vivace di zenzero. Scopri come valorizzare questo frutto di stagione con due ricette veloci e irresistibili, perfette per il baking di casa.

Preparare la frutta per l’impasto

Per una riuscita perfetta, tutto parte dalla scelta del frutto giusto. I cachi devono essere maturi ma sodi, con una polpa succosa e priva di parti acerbe o allappanti. Un caco poco maturo rischia infatti di lasciare una sensazione astringente al palato, mentre uno eccessivamente molle può sbilanciare l’idratazione del dolce. Per la torta soffice con purea, servono 200 grammi di polpa per due persone: basta sbucciare due cachi medi e frullarli rapidamente fino a ottenere un composto omogeneo. Per la variante a fette con zenzero, si scelgono invece cachi dalla struttura più compatta, da affettare a circa mezzo centimetro di spessore.

Un piccolo trucco pratico: tampona leggermente le fette con carta da cucina per eliminare l’umidità in eccesso, garantendo così una cottura uniforme senza far sprofondare la frutta nell’impasto.

Torta soffice di cachi e cannella

La prima ricetta è per una torta morbida e leggera, in cui la dolcezza del frutto incontra la nota speziata della cannella.

Per due persone occorrono:

200 g di purea di cachi

100 g di farina 00

60 g di zucchero di canna

1 uovo

40 ml di olio di semi

mezza bustina di lievito per dolci

un cucchiaino di cannella in polvere

un pizzico di sale.

Lavora l’uovo con lo zucchero fino a renderlo spumoso, poi incorpora la purea di cachi e l’olio. A parte, setaccia farina, lievito, cannella e sale, per poi unirli agli ingredienti liquidi mescolando delicatamente. Versa il composto in uno stampo da plumcake da 18 cm foderato con carta forno e cuoci in forno statico preriscaldato a 175°C per 35-40 minuti. Per verificare la cottura, puoi utilizzare la classica prova dello stuzzicadenti: deve uscire asciutto o con poche briciole superficiali. Fai raffreddare il dolce nello stampo per circa 10 minuti prima di sformarlo.

Torta con fette di cachi e zenzero

Un abbinamento moderno e goloso che gioca sul contrasto tra la morbidezza del caco e il tocco fresco e leggermente piccante dello zenzero.

Gli ingredienti per due persone sono:

1 caco maturo ma sodo

100 g di farina 00

50 g di zucchero semolato

1 uovo

40 ml di latte

30 ml di olio di semi

1 cm di radice di zenzero grattugiata

mezza bustina di lievito

un pizzico di sale.

Monta l’uovo con lo zucchero, aggiungi latte, olio e lo zenzero fresco, quindi incorpora la farina setacciata con il lievito e il sale. Versa l’impasto in una tortiera da 16 cm imburrata e disponi le fette di caco a raggiera sulla superficie, pressandole appena. Cuoci in forno statico a 170°C per 30-35 minuti. Se noti che la superficie scurisce troppo velocemente, copri la tortiera con un foglio di alluminio durante gli ultimi minuti di cottura.

Consigli per il servizio

Per gustare al meglio queste torte, lascia che si raffreddino completamente su una gratella: in questo modo la consistenza si stabilizzerà e i sapori delle spezie si sprigioneranno al massimo. Se ne avanza qualche fetta, puoi conservarla sotto una campana di vetro o in un contenitore ermetico per 2-3 giorni; prima di servirla, scalda leggermente la porzione in forno per pochi secondi per ridarle tutta la sua fragranza. Per rendere il momento ancora più speciale, accompagna il dolce con una spolverata di zucchero a velo o una cucchiaiata di panna montata fresca. E per un momento di relax davvero avvolgente, niente batte il profumo di un buon caffè da servire con la torta, magari un espresso caldo preparato in cialde che si sposi a meraviglia con le note dolci e speziate dei dolci fatti in casa. L’amarezza delicata ed equilibrata dell’espresso aiuta infatti a bilanciare la naturale dolcezza dei cachi, creata per esaltare il calore della cannella e il tocco leggermente piccante dello zenzero in un abbinamento perfetto per la tua pausa autunnale., magari un espresso caldo preparato in cialde che si sposi a meraviglia con le note dolci e speziate dei dolci fatti in casa. L’amarezza delicata ed equilibrata dell’espresso aiuta infatti a bilanciare la naturale dolcezza dei cachi, creata per esaltare il calore della cannella e il tocco leggermente piccante dello zenzero in un abbinamento perfetto per la tua pausa autunnale.

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