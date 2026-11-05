Outfit per la laurea da riutilizzare: 3 look sofisticati che indosserai anche dopo il grande giorno

Il dilemma dell’outfit da laurea finisce sempre allo stesso modo: un completo serioso che prenderà polvere per anni. Rompiamo le regole: per la proclamazione servono eleganza e autorevolezza, ma anche capi facili da scomporre e sfruttare tutti i giorni. Dalla corona d’alloro alla routine quotidiana, ecco 3 proposte sofisticate da indossare ben oltre il grande giorno.

Il dilemma dell’outfit da laurea finisce sempre allo stesso modo: un completo serioso che prenderà polvere per anni. Rompiamo le regole: per la proclamazione servono eleganza e autorevolezza, ma anche capi facili da scomporre e sfruttare tutti i giorni. Dalla corona d’alloro alla routine quotidiana, ecco 3 proposte sofisticate da indossare ben oltre il grande giorno.

Il completo sartoriale a colori: dal podio ai primi colloqui di lavoro

Il tailleur pantalone è il simbolo della formalità accademica, ma la regola d’oro per renderlo sfruttabile tutti i giorni è tenersi lontane dal nero d’ordinanza, spesso troppo severo e difficile da decontestualizzare.

Scegli un modello monopetto in tonalità moderne come il salvia scuro, il carta da zucchero, il ruggine o il cioccolato. Per la discussione completalo con un top satinato discreto, una décolleté con tacco comodo e gioielli minimali: sarai professionale, impeccabile e fresca davanti ai docenti.

Come riutilizzarlo nella vita di tutti i giorni

Giacca in chiave casual: sfila il pantalone e indossa il blazer aperto sopra una semplice t-shirt bianca a girocollo, jeans dal taglio dritto e sneakers pulite o mocassini; è la combinazione perfetta per l’università, il lavoro o un brunch nel weekend.

sfila il pantalone e indossa il blazer aperto sopra una semplice t-shirt bianca a girocollo, jeans dal taglio dritto e sneakers pulite o mocassini; è la combinazione perfetta per l’università, il lavoro o un brunch nel weekend. Pantalone per l’ufficio e i primi colloqui: abbina i pantaloni sartoriali a una camicia oversize di cotone leggermente sblusata o a un pullover in maglia sottile con stringate maschili; avrai una base neutra e sofisticata per qualsiasi colloquio di lavoro.

La jumpsuit sofisticata: la tuta elegante e comoda da portare anche a cena

La tuta intera rappresenta la risposta più moderna al classico tailleur a due pezzi. Risolve il look in un colpo solo eliminando il problema degli abbinamenti, slancia la figura grazie alla continuità della linea verticale e, soprattutto, offre una libertà di movimento impagabile durante l’attesa del proprio turno.

Per il momento solenne della proclamazione, la soluzione ideale è scegliere una tuta elegante e comoda in tessuti antipiega come il cady o il crêpe. Davanti alla commissione ti basterà abbinare un blazer sartoriale corto a contrasto, da togliere non appena scattano i brindisi di rito.

Come riutilizzarla nella vita di tutti i giorni

Per cerimonie ed eventi primaverili: basta riporre la giacca da laurea e valorizzarla con un paio di sandali aperti gioiello e una pochette a contrasto per avere un outfit pronto per battesimi, comunioni o matrimoni estivi.

basta riporre la giacca da laurea e valorizzarla con un paio di sandali aperti gioiello e una pochette a contrasto per avere un outfit pronto per battesimi, comunioni o matrimoni estivi. Per le uscite serali informali: abbinata a un chiodo in pelle o a una giacca in denim oversize e completata con stivaletti alla caviglia, perde subito il tono cerimoniale per diventare la mise ideale per una cena fuori o un concerto.

L’abito midi fluido: bon ton per la proclamazione, rilassato per il weekend

Se ami la femminilità dei vestiti, l’abito midi che supera il ginocchio è la lunghezza più corretta per il protocollo universitario. Scegliere un modello chemisier con colletto o un taglio a portafoglio in tinte raffinate (come blu ottanio, panna o bordeaux) ti assicura il rigore necessario per la proclamazione senza cadere nell’austero.

Il look per la laurea si completa con slingback a punta dal tacco medio e una borsa strutturata da portare a mano.

Come riutilizzarlo nella vita di tutti i giorni

Outfit da giorno per la mezza stagione: abbina l’abito a un trench fluido monopetto lasciato aperto, sneakers pulite in pelle bianca e una borsa a tracolla morbida. È la combinazione ideale per muoversi comodamente in città senza rinunciare a un tocco femminile.

abbina l’abito a un trench fluido monopetto lasciato aperto, sneakers pulite in pelle bianca e una borsa a tracolla morbida. È la combinazione ideale per muoversi comodamente in città senza rinunciare a un tocco femminile. Per le domeniche fuori porta: smorza il tessuto fluido infilando sopra un maxi cardigan in maglia grossa con cintura e anfibi bassi; il vestito della laurea diventerà un elemento comodo, caldo e quotidiano.

Oltre la corona d’alloro: l’inizio del tuo nuovo capitolo

Festeggiare la laurea significa celebrare l’inizio di un nuovo capitolo, e l’abito che indossi deve farti sentire sicura, a tuo agio e valorizzata in ogni scatto fotografico. Scegliere capi versatili e di qualità è il modo migliore per investire su te stessa: il ricordo di una giornata indimenticabile resterà vivo, e nel tuo armadio avrai un look pronto a farti brillare in tutte le sfide professionali e personali che verranno.