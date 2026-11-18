Il Governo stanzia 1.000 euro a famiglia per la spesa. Torna infatti, per il quarto anno, la “Carta Dedicata a Te”, una misura promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste a sostegno di oltre un milione di nuclei familiari.

Il contributo complessivo è di 1.000 euro per ogni famiglia ed è finalizzato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. La somma non arriva in un’unica soluzione, ma viene erogata in due tranche: 500 euro a novembre 2026 e ulteriori 500 euro ad aprile 2027. Una scansione che permette di distribuire l’aiuto nel tempo e di organizzare la spesa con più serenità.

Chi può averla e come si attiva

L’iniziativa è riservata ai nuclei familiari con un ISEE fino a 15.000 euro. Per sapere se la carta è stata assegnata alla tua famiglia, basta consultare il sito del comune di residenza. Una volta verificata l’assegnazione, la carta si attiva effettuando un primo acquisto entro il 16 dicembre 2026. Chi lo fa ottiene anche uno sconto ulteriore del 15% sugli acquisti.

Che tu gestisca da sola il bilancio di casa o che ogni giorno pensi a far quadrare la spesa per tutta la famiglia, un aiuto di questo tipo può alleggerire il peso dei conti mensili. Il consiglio è di non rimandare: controlla l’assegnazione sul sito del tuo comune e segna in agenda la scadenza del 16 dicembre. Per tutti i dettagli operativi e per consultare le liste, trovi tutto sul sito istituzionale del MASAF, masaf.gov.it.

In questo video ti spieghiamo passo passo come funziona la carta, così da non lasciarti sfuggire questa grande occasione che il Governo ha riservato alle nostre famiglie.