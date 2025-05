Il top in pizzo che fa tendenza: ecco come indossarlo oggi

Il top in pizzo si sposa alla perfezione con diversi tipi di outfit. Chic e senza tempo, è tornato!

Il top in pizzo è tornato di moda in tutta la sua straordinaria bellezza ed eleganza. Per anni, è stato considerato un capo di abbigliamento per intimo, ma oggi si può considerare super-femminile, versatile e chic in grado di donare un tocco glam a tutti gli outfit.

È possibile abbinarlo a pantaloni eleganti, ma anche a gonne midi o jeans, solo per fare qualche esempio. Il top in pizzo – come detto – va benissimo su tutto, quindi perché non sfoggiarlo? Scopriamo di più sul top in pizzo che fa tendenza e come indossarlo oggi.

Top in pizzo eleganti con maniche lunghe o come sottogiacca: tutte le opzioni per indossarlo con stile

Pensiamo a un raffinato top in pizzo bianco o in nero elegante. Questo capo di abbigliamento ha molti modi per essere indossato. Minimal e di classe, può essere perfetto in base al colore, al taglio e a come si abbina. Ecco tutte le opzioni per indossare con stile il top in pizzo.



Top in pizzo come sottogiacca: immagina di indossare un bellissimo blazer e, come sottogiacca, il top in pizzo. Si tratta di un look molto femminile, oltre che professionale. Potresti scegliere un top con scollo rotondo o a V. Potresti decidere di indossarlo per un aperitivo dopo il lavoro o per andare in ufficio. Top in pizzo a maniche lunghe: può essere indossato per un look elegante, che non è eccessivamente scollato, scegliendo colori come nero, cipria o panna che possono essere abbinati con gonna a vita alta o pantaloni. Crop top in pizzo: questa versione può essere indossata per look estivi. Abbinalo a jeans a vita alta, blazer oversize o pantaloni palazzo. Top in pizzo bianco, nero e di altri colori: nero e bianco sono due must-have, ma puoi scegliere anche colori come l’azzurro, il verde oliva o il borgogna per look romantici.



Il top in pizzo è, insomma, una tendenza che non può essere ignorata. Femminile e chic, è adattabile a ogni occasione e riesce a valorizzare tutti gli stili che ami di più! Scopri anche la collezione di moda intima di Goldenpoint e di più sugli abiti boho.